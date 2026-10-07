Pepe Jiménez Sevilla, 07 OCT 2026 - 22:14h.

El zaguero recuerda sus prácticas como maestro en un colegio

Diego Llorente ya entrena sin máscara y Pellegrini mantiene a sus pesos pesados

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Diego Llorente toma la palabra. El zaguero del Betis, uno de los pesos pesados del vestuario, ha atendido este miércoles a los micrófonos oficiales de la entidad, ha tratado, una vez superados sus problemas, la actualidad verdiblanca y ha dejado una interesante historia sobre su pasado... y su futuro.

En una extensísima entrevista en la que el defensor repasa toda la actualidad bética, deteniéndose en detalles como su estreno en la Champions League o sus ganas de volver a competir tras la "mala fortuna" de su choque, el ex de la Roma ha confesado que ya piensa en el futuro más allá del fútbol. O al menos de ser futbolista profesional.

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"Siempre he estado muy ligado a la formación en general, desde muy pequeño me ha gustado mucho poder enseñar a las generaciones nuevas y creo que en el futuro una buena mezcla entre el fútbol y la enseñanza puede ser categorías inferiores, estar un poco desde la estructura formativa, que eso es algo que me gratifica mucho", confiesa el central del Betis comenzando a orientar la que podría ser su carrera una vez que retire las botas.

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Llorente recuerda que él hizo las prácticas "como maestro en un colegio" y que esto le enseñó a ver el potencial de los jóvenes. "Siempre es algo muy gratificante, que un poco más alejado de los focos del deporte de élite, pues sí que en un futuro no me importaría dedicarme a ello, porque ya como te digo es algo que es una vocación, es algo vocacional y es algo que me llena y que seguramente en el futuro pues tengo pensado dedicarme a ello".

"El día de mañana puede que el fútbol gane a alguien con la mezcla de ambos mundos: una persona que se ha dedicado toda una vida a esto, pero también que procura pues todo lo que ha aprendido transmitirlo a las generaciones futuras", sentencia respecto a dicha situación.