Pepe Jiménez Sevilla, 07 OCT 2026 - 18:07h.

El atacante del Betis, uno de los nombres propios del parón internacional

El Betis 'rechazó' a Morante y después le fichó 'gracias' a la Feria y a los toros: "No pudimos ir"

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Si hay un nombre, en términos verdiblancos, que ha destacado en este eterno parón internacional -con respeto de Troy Parrott- es el de Morante. El habilidoso extremo verdiblanco volvió a dejar muestras de su enorme calidad con las inferiores de la Selección y el debate alrededor de sus oportunidades en el Betis se reinició ante la falta de actualidad. En el club bético, mientras tanto, no se dejan llevar por presiones ni prisas y son claros: "Debe tener paciencia".

A pesar de las prisas del público verdiblanco por verle con el primer equipo, Manuel Pellegrini ha dejado claro en repetidas ocasiones -y no solo con palabras- que no deben precipitarse con el extremo y ha sido Miguel Calzado, director de la cantera del Betis, en una entrevista con Zona Mixta, el que ha mostrado su tranquilidad con el jugador y los pasos que debe ir dando.

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"José Antonio es un futbolista de muchísima calidad. Tiene una calidad técnica de Primera, tiene un golpeo espectacular, físicamente ha crecido muchísimo, porque lo ves y está fuerte y además un futbolista que quizá parece que no es tan rápido porque en distancias cortas no es tan explosivo, pero en distancias largas parece que no llega, que no llega, que no llega y al final se va, se va, se va...", decía Calzado en la citada entrevista antes de pedir algo de paciencia con él.

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Sin descartar que pueda ayudar al primer equipo, Calzado destacaba que "es un chico fuerte, es un chico centrado, yo creo que tiene todos los condicionantes para poder asentarse en el primer equipo del Betis, pero debido a la competencia que hay, a las exigencias del primer equipo, tiene que tener esa paciencia que a día de hoy todo canterano del Betis tiene que hacer uso de ella".

En este sentido, el director de cantera recordaba que la exigencia actual en la élite es altísima y que, por ello, para el jovencísimo talento bético "no es fácil entrar y quedarse de primeras y tendrán que ir dando pasos y demostrando en el día a día que por eso es la famosa frase de lo difícil no llegar sino mantenerse".