Pepe Jiménez Sevilla, 01 OCT 2026 - 10:42h.

El del Betis anotó un tanto y regaló otro ante México sub 20

Morante quiere, Morante puede

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José Antonio Morante continúa (por si aún lo necesitase) haciéndose nombre. El atacante del Betis volvió a brillar este pasado miércoles con la Selección sub 20 -con un gol y asistencia- y su figura va ganando puestos entre los jóvenes a seguir no solo en España, sino en todo el mundo.

Porque a su talento, a su velocidad, a su calidad y a su ingenio, Morante le está sumando goles y, especialmente, oportunismo. El atacante del Betis ha sabido estar en el momento idóneo y en el sitio preciso, situación que ahora le ha convertido en uno de los hombres a seguir más allá de la ciudad deportiva verdiblanca.

Este pasado miércoles, ante México sub 20, Morante volvió a ser clave dando una asistencia y, además, anotando un tanto, situación que ha llevado a diversos ojeadores a seguir fijándose en él como un jugador con mucho futuro.

Teledeporte, en su tuit del gol, va más allá y señala que Morante "es un cañón", algo que ha gustado mucho y ha contado con diversas interacciones en redes sociales.

Cabe recordar que el Betis se aseguró el futuro de Morante hace unas semanas cuando, tras varias conversaciones, cerró una renovación con el chico hasta 2030, aumentándole igualmente la cláusula ante posible interés lejos de Sevilla.

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"El Real Betis Balompié y José Antonio Morante han alcanzado un acuerdo para la renovación del futbolista verdiblanco. De esta forma, el extremo ha extendido su contrato con el Club hasta 2030.

José Antonio Morante Antúnez (La Puebla del Río, Sevilla, 28 de junio de 2007) se unió a la cantera verdiblanca en edad juvenil y se ha convertido en una de las figuras destacadas del Betis Deportivo. Además, la pasada temporada, el talentoso atacante llegó a debutar con el primer equipo del Real Betis Balompié en un partido de la UEFA Europa League.

Morante, campeón de la Copa de Campeones en 2025, anotó siete goles con el filial bético y otros siete con el Juvenil División de Honor en el curso 2025/26, además de erigirse campeón de la Copa del Rey Juvenil con un gol y asistencia en la final.

El pasado fin de semana, Morante fue campeón del Europeo sub-19 con España y recibió la bota de oro al máximo goleador después de sus cuatro tantos en el torneo", escribía el club en su página web.