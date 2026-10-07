El Betis blinda a sus mayores promesas y sienta las bases del futuro

Álvaro Borrego 07 OCT 2026 - 12:42h.

Durante los últimos meses ha cerrado la renovación de talentos como Morante, Enzo Fierro, Rafa Oya, Rubén de Sá o Manu González

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El estado del fútbol actual está provocando cambios sustanciales en las estrategias de los clubes, que trabajan sobre un futuro a medio - corto plazo encaminado hacia una apuesta absoluta por la cantera, dadas las dificultades para controlar un mercado ya de por sí inflado y el rédito económico que puede generar confiar en los más jóvenes, que en el caso del Real Betis han reportado más de 100 millones de euros por ventas en la última década. Será precisamente una de las piedras angulares del proyecto del club verdiblanco, cuya fábrica de talentos puede presumir de ser una de las mejores del país. La hoja de ruta de la entidad pasa porque cada vez tengan mayor protagonismo en el primer equipo, oportunidad que este verano buscarán aprovechar hasta doce canteranos. De ahí que el club tenga las espaldas cubiertas con algunas de sus mejores promesas.

Este mismo miércoles se anunciaba la renovación hasta 2030 de Rafa Oya, extremo de la generación 2008 que llegó al Real Betis en su primer año de infantil y ahora, en su último año en edad juvenil, forma parte de la plantilla del Betis Deportivo. El pasado curso, el extremo jiennense marcó 11 goles con el Juvenil División de Honor, fue titular en todos los partidos de la Copa del Rey que alzó el equipo bético y disputó cinco encuentros en Primera Federación con el filial.

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En 2030 concluirá también el contrato de Morante, quien se unió a la cantera verdiblanca en edad juvenil y se ha convertido en una de las figuras destacadas de la cantera. La temporada pasada llegó a debutar con el primer equipo del Real Betis Balompié en un partido de la UEFA Europa League y este curso sigue en dinámica a las órdenes de Manuel Pellegrini, como presumible suplente de Antony, aunque aún sin minutos. Morante, campeón de la Copa de Campeones en 2025, anotó siete goles con el filial bético y otros siete con el Juvenil División de Honor en el curso 2025/26, además de erigirse campeón de la Copa del Rey Juvenil con un gol y asistencia en la final".

Hace unos meses se concretó la renovación de Enzo Fierro hasta 2029. El canario es una de las grandes sensaciones del Betis Deportivo en este inicio de temporada. El delantero de 18 años lleva cinco goles en cinco partidos, ha anotado más del 50% de los tantos de su equipo y ha participado de manera decisiva en todos los triunfos del filial, actual líder en solitario del Grupo 2 de Segunda Federación. Un futbolista que sin ser delantero centro natural, partiendo con algo más de libertad que Rodrigo Marina, ha destapado su versión goleadora, reafirmando la apuesta que el club hizo este verano al renovar extender su vínculo.

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También fue renovado hasta 2029 Kwame Sosu, quien se incorporó al Real Betis en la temporada 2024/25 y formó parte de la plantilla campeona de la Copa de Campeones, con un gol en las semifinales. La pasada temporada, el polivalente atacante anotó dos tantos con el Betis Deportivo en 28 partidos disputados.

Otros cuyo contrato se alargó hasta 2029 son Miguel Romero o Fabián Embalo, quien disputó catorce partidos en Primera Federación con el Betis Deportivo el pasado curso, mientras que el anterior participó en 24 ocasiones con el Juvenil División de Honor. El defensor fue una figura importante en la consecución de la Copa de Campeones en la temporada 2024/25. También Rubén De Sá, quien acumula once temporadas en las categorías inferiores. Este curso, el delantero acumuló nueve participaciones con el Betis Deportivo y 27 con el Juvenil División de Honor, donde alcanzó los diez goles. De Sá, internacional por España sub-18, fue una figura importante en la consecución de la Copa del Rey Juvenil, pues anotó cuatro tantos trascendentales durante el torneo, dos de ellos en la final.