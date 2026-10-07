El plan del Betis para proteger a Antony de posibles molestias

Álvaro Borrego 07 OCT 2026 - 12:05h.

El brasileño sufrió una entrada en el último partido y hace trabajo al margen para evitar contacto físico en determinados ejercicios

El mecanismo del Betis para poder subir la cláusula de rescisión de Facundo Bernal

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Los servicios médicos del Real Betis están tratando de cuidar al máximo a Antony Matheus dos Santos para evitar ciertos contactos que le puedan producir dolor. El brasileño se entrenó este miércoles al margen de sus compañeros, siguiendo así el plan prestablecido, aunque no tendrá problemas para estar el sábado contra Osasuna. En el último partido antes del parón recibió una dura entrada con los tacos que aún perdura marcada en su piel, de ahí que esté entrenando al margen para evitar contacto físico en determinados ejercicios, tal y como contaban los compañeros de Zona Mixta. Una hoja de ruta esbozada para proteger al brasileño y reducir posibles dolores, con el propósito de que pueda estar en plenitud de condiciones en el regreso a la competición doméstica.

Una vez el futbolista ha logrado dejar atrás los problemas de pubalgia que tanto le fastidiaron el pasado curso, los servicios médicos del club trabajan en consonancia con el futbolista para preservar su estado de salud y evitar cualquier atisbo de molestia. Antony vuelve a estar en plenitud física, de ahí que lo haya jugado prácticamente todo en este inicio de temporada. El brasileño ha sido titular en siete de los ocho partidos disputados y únicamente partió desde el banquillo contra el Villarreal, debido a la acumulación de encuentros que el equipo tenía por esas fechas.

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Antony rememoraba hace unos días lo mal que lo pasó el pasado ejercicio. “Estaba revisando el partido con el Getafe en diciembre, fue cuando empecé a sentir molestias en el aductor. Tuve que tomar pastillas toda la temporada para poder jugar. Fue difícil. A veces, después de un partido, no podía caminar al día siguiente”, explicó el futbolista. No obstante, ya todo va mejor.

“Había días en los que me sentía bien, pero luego al día siguiente estaba peor otra vez. Eso me frustraba un poco. Ahora puedo jugar sin pastillas, sin nada, y siento que puedo hacer de todo”, comentaba el brasileño narrando el día a día de los jugadores que se ven afectados por la pubalgia, una de las lesiones más pesadas y difíciles de recuperar para un futbolista.

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En lo que se refieren al entrenamiento, volvió a realizar trabajo parcial Aitor Ruibal, quien sigue en su proceso de recuperación de la lesión del menisco que le obligó a pasar por quirófano. Manu González, Fran García, Ángel Ortiz, Valentín Gómez, Facundo Bernal, Álvaro Fidalgo y Gio Lo Celso deberán reincorporarse a partir de este jueves tras haber terminado los compromisos con sus respectivas selecciones.