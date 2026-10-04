Mario Mijenz | Basilio García Sevilla, 04 OCT 2026 - 10:08h.

ElDesmarque se desplaza al Estadio Guadalquivir para conocer las raíces futbolísticas del prometedor canterano bético

Morante quiere, Morante puede

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José Antonio Morante y de La Puebla del Río. No es el torero, sino su hijo, uno de los futbolistas llamados a liderar el Real Betis Balompié del futuro, pero sus orígenes como futbolista se remontan primero a su pueblo y, posteriormente, al Coria CF. Uno de los grandes clásicos del fútbol sevillano fue el club en el que comenzó su formación, quemando etapas desde la base hasta la categoría cadete. Ahora, mientras espera nuevas oportunidades en el primer equipo, destaca en el Betis Deportivo y también en las categorías inferiores de la selección española. No en vano, se proclamó este verano campeón de Europa sub 19, siendo el máximo goleador de un torneo que dominó con mano de hierro el combinado nacional.

ElDesmarque se ha desplazado al Estadio Guadalquivir, uno de los recintos con más solera de la provincia en el que se han formado numerosos jugadores destacados. Y muchos de ellos en el Betis. Nada menos que Rogelio Sosa o Bizcocho en el lado verdiblanco, y Manolo Cardo y Ruiz Sosa en el sevillista. ¿Saben que el Sevilla se interesó en Morante? Fue uno más de los equipos que lo tenía monitoreado, pero su beticismo decantó la balanza cuando en el salto de cadetes a juvenil decidió probar suerte en el equipo de su vida.

Israel Domínguez es el director deportivo actual del Coria, y una de las personas que conoce al dedillo la progresión de Morante en el Guadalquivir desde su cargo anterior como responsable de cantera. “Se veía que era un jugador diferente, que marcaba las diferencias. Se le veía esa madurez con lo joven que era, la toma de decisiones, de saber lo que necesitaba, cada minuto. Iba a pedir paso y así está, pidiendo paso”, explica.

“Era un jugador diferencial y mucha gente venía solo a verlo a él”, recordaba Domínguez. “Cuando se va al Betis nosotros llevábamos la coordinación de la cantera. Se sabía que un filial u otro se lo iba a llevar porque venía muchísima gente de toda España a verlo. Al final se decantó por el Betis, porque es bético. El techo se lo va a marcar él”.

Su entrenador clave

Una de las personas clave en la progresión de Morante es David Feito, quien precisamente coincidió con Dani Fragoso, hoy técnico del Betis Deportivo y uno de los grandes mentores del cigarrero. Fue su entrenador en el cadete coriano, llegó al primer equipo, y aunque en estos momentos no está trabajando en el Coria, estuvo con ElDesmarque en el Guadalquivir para hablar de uno de sus pupilos más destacados. “Cuando lo vi en infantil jugar en el polideportivo ya llamaba la atención”, rememora.

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Destaca Feito la humildad del jugador. Pese a ser hijo de uno de los toreros más relevantes del panorama taurino actual, era “uno más en todo”. Además, recuerda el momento en el que tuvo que decidir marcharse a un club con una mayor estructura. “Estuvo probando en el Granada, y me cuenta el padre de un compañero que lo llevó, que fue también a probar, que allí se preguntaban quién era. No tenían referencias, no lo conocían. En el Betis está en el equipo de sus amores”.

“Si no recuerdo mal, había ahí una pequeña disputa entre Betis y Sevilla, a ver quién se lo llevaba. Y se lo acabó llevando el Betis. Del Granada, del Cádiz y del Real Madrid venían a verlo, es que daba gusto verlo. Recuerdo una anécdota en el campo del Calavera, una persona que yo conocía del trabajo fuera del fútbol, me lo vi allí y me comentó: ‘Vengo a ver a Morante. Me han hablado maravillas de él’. Venían a verlo, no solo ojeadores, sino también gente que le gusta el fútbol base”.

Presidente y profesor

La pureza del fútbol base se demuestra en relaciones como la que Tomás Alfaro Lama tuvo con Morante. El hoy presidente del Coria CF fue también profesor de física y química del jugador en el IES Caura, donde estudiaba un chico al que ya “se le veía listo”.

“En clase no era demasiado revoltoso. Por lo menos conmigo, no sé si con los demás profesores. Cada vez que lo sacaba a la pizarra se le veía que tenía esa cualidad que era la listeza. A lo mejor no era constante muchas veces a la hora de estudiar, pero en las materias de física y química o matemáticas no se le veía torpe, más bien listo. Para ser futbolista hay que ser muy listo dentro del campo y evidentemente lo demostraba desde muy pequeño”, recuerda.

El máximo mandatario de los corianos recuerda que justo antes de marcharse al Betis, en el salto del cadete al juvenil, ya habían decidido que hiciera la pretemporada con el primer equipo. “Le veíamos cualidades”.

En cuanto a un posible regreso al centenario club ribereño, Tomás Alfaro espera que, si se da, sea dentro de mucho tiempo. “Ojalá, por él más que nada, que se dé muchos años en Primera División y aquí, como siempre, tendrá su casa”, despide el presidente. Morante tiene parte de su hogar en el Coria y un futuro prometedor por delante.