Álvaro Borrego 07 OCT 2026 - 21:22h.

Los jugadores coinciden en que el equipo está capacitado para "competir de tú a tú" con los mejores equipos de Europa

El calendario y horarios del Real Betis en la Champions League 26/27

Compartir







El regreso a la Champions League ha disparado la ilusión del beticismo, deseosos de ver a su equipo alcanzar grandes cotas en la máxima competición continental. Una responsabilidad que asume con ambición la plantilla, con el compromiso de poder competir con garantías contra los mejores equipos de Europa. Sin ir más lejos, durante este parón esa ha sido una de las preguntas más repetidas por los compañeros. Varios de los jugadores han concedido entrevistas a medios de comunicación y todos ellos coincidían en lo mismo; el vestuario está convencido de llegar lo más lejos posible y como mínimo pasar a las rondas eliminatorias.

Dani Ceballos, en PTV Sevilla sobre la Champions: "Creo que es un premio al trabajo que hicieron los compañeros el año pasado y hemos visto que podemos jugar de tú a tú con muchísimos equipos. Hemos sido capaces de ganar al Real Madrid, hemos ido a un campo como el Lille, que ahora mismo está en los puestos altos de la tabla en Francia, y ganar. Creo que tenemos que afrontarla con ilusión, con el mayor respeto hacia todos los rivales, porque son los mejores equipos de Europa, pero creo que el Betis tiene compromiso y tiene la suficiente plantilla como para disputar los partidos de tú a tú con cualquier otro club".

PUEDE INTERESARTE El mecanismo del Betis para poder subir la cláusula de rescisión de Facundo Bernal

Marc Roca, en Real Betis TV: "Es un año para jugarla, para disfrutarla, para soñar en grande. Porque al final creo que en esta vida tú tienes que soñar en grande y después ya veremos hasta dónde llegamos, pero pienso que el equipo está con una buena mentalidad. Es muy ilusionante, muy motivante y tenemos ganas de hacer algo grande".

Pablo Fornals, tras el triunfo contra el Lille: "En el vestuario hay mucha alegría y se siente ese golpe de realidad de que podemos competir en Champions".

PUEDE INTERESARTE La postura del Betis y los plazos marcados con una posible renovación de Manuel Pellegrini

Álvaro Valles, en Informe Morrocotudo: "Para nosotros en Champions está claro que el objetivo es estar entre los 24 y pasar de ronda y por supuesto en Liga es estar lo más arriba posible y poder repetir esa clasificación a Champions que hicimos el año pasado que creo que al club le daría un salto. Creo que intentar luchar por la cuarta plaza es la exigencia que tenemos que mantener y promediando esta puntuación creo que es algo que es muy posible".

Rodrigo Riquelme, en ElDesmarque: "Yo creo que el objetivo es volver a clasificarnos para Champions. Yo creo u opino personalmente que tenemos equipo de sobra para poder conseguirlo. Es mi opinión. Que luego me puedo pegar un tiro en el pie diciendo esto... pero es mi opinión, sincera. Tampoco me parece un fracaso ir a Europa League porque puede ser que igual equipos acaben bien, pero yo creo que tenemos que aspirar a volver a conseguir Champions".

Fran García, en Estadio Deportivo: "Siempre digo que imposible no hay nada. Hay cosas más difíciles y menos difíciles, pero no creo que haya nada imposible".

Isco Alarcón, para Sport: "Lo dije en la entrevista de después del primer partido. Nosotros vamos a a competir al máximo. No queremos ir de paseo en esta competición y demostrar que tenemos equipo para pasar de ronda. Luego ir partido a partido y a intentar llegar lo más arriba posible".

Los horarios del Betis en la UEFA Champions League 2026/27.

-Betis - Oporto: miércoles 14 de octubre a las 21.00 horas.

-Betis - Feyenoord: miércoles 21 de octubre a las 21.00 horas.

-Borussia Dortmund - Betis: miércoles 4 de noviembre a las 21.00 horas.

-Slovan de Bratislava - Betis: martes 24 de noviembre a las 21.00 horas.

-Betis - Como: miércoles 9 de diciembre a las 18.45 horas.

-Betis - Arsenal: miércoles 20 de enero de 2027 a las 21.00 horas.

-Bayern de Múnich - Betis: miércoles 27 de enero de 2027 a las 21.00 horas.