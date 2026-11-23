Competicion:
Luis de la Fuente reacciona a un hipotético partido entre España y Euskadi: "A mi Selección"
El seleccionador español atendió a los medios antes de recoger el galardón
Luis de la Fuente desvela lo que les ha dicho a los jugadores tras la derrota: "En el pasillo y en el vestuario"
Luis de la Fuente recibió este lunes el galardón MARCA Leyenda en reconocimiento a sus innumerables éxitos al frente de la Selección Española. Antes de recoger el premio, el técnico español atendió a los medios de comunicación presentes en el acto, entre los que se encontraba la cámara de ElDesmarque. Allí, el entrenador nacional tuvo que enfrentarse a una polémica pregunta: "¿Usted se imagina, como seleccionador nacional, enfrentarse a la Selección de Euskadi?" El técnico español no dudó en responder.
En la parte superior de esta noticia puedes ver al completo las declaraciones de Luis de la Fuente captadas por la cámara de ElDesmarque.