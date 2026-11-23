Ángel Cotán 23 NOV 2026 - 20:51h.

El seleccionador español atendió a los medios antes de recoger el galardón

Luis de la Fuente desvela lo que les ha dicho a los jugadores tras la derrota: "En el pasillo y en el vestuario"

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Luis de la Fuente recibió este lunes el galardón MARCA Leyenda en reconocimiento a sus innumerables éxitos al frente de la Selección Española. Antes de recoger el premio, el técnico español atendió a los medios de comunicación presentes en el acto, entre los que se encontraba la cámara de ElDesmarque. Allí, el entrenador nacional tuvo que enfrentarse a una polémica pregunta: "¿Usted se imagina, como seleccionador nacional, enfrentarse a la Selección de Euskadi?" El técnico español no dudó en responder.