Segundo triunfo en el Mundial para firmar el billete a dieciseisavos

“La selección catalana llegaría a muchas finales de Mundial”

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Goleada histórica de España. La selección española sub 17 ha firmado este lunes un contundente 15-0 ante Fiyi en el segundo partido del Mundial sub 17, que ha tenido a Rafa Cruz, jugador de la UD Las Palmas, como uno de los grandes protagonistas al marcar nada menos que cinco goles, batiendo también el récord histórico de máximo goleador en un mismo encuentro.

Hasta la fecha, la mayor goleada de la selección estaba en un 13-0 a Nueva Zelanda en 1997. Además, España se quedó a un tanto de igualar el récord total de goles en un mismo encuentro, conseguido por Marruecos en el Mundial del pasado año ante Nueva Caledonia.

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España aplasta a Fiyi en el Mundial sub 17

El partido, como se pueden imaginar, fue un paseo. David Cubillo, técnico de la Rojita, aprovechó para hacer rotaciones. Rafa Cruz abrió el marcador a los 5 minutos y anotó el segundo en el 10'. España ya llevaba seis goles a los 25 minutos y marchó al descanso con un 9-0, por lo que la goleada pudo haber sido aún mayor. De hecho, 'sólo' anotaron dos goles en los 25 últimos minutos de encuentro, en una segunda mitad en la que ya bajaron el pie del acelerador.

Con esta goleada, y después del triunfo ante China en el estreno (5-0), la selección española sub 17 confirmó su pase a dieciseisavos de final, en un torneo que es el único que no luce en la vitrina del fútbol español, y se lo dedicó al extremo del Athletic Club Christian Imga, quien tuvo que abandonar la concentración el pasado sábado debido a una lesión muscular.

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El combinado de Cubillo cerrará la fase de grupos este jueves, día 26, ante Marruecos, contra el que se jugará acabar primera de grupo y tener un mejor cruce en dieciseisavos de final.