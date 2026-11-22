Juan Pérez 22 NOV 2026 - 18:44h.

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La enfermería del Athletic Club vuelve a recibir malas noticias tras la lesión de Christian Imga, la perla de la cantera que estaba disputando el Mundial sub-17 con la selección española en Catar. El extremo ha tenido que volver a España después de abandonar la concentración por una lesión muscular por lo que se suma a las bajas ya conocidas de Vivian, Guruzeta, Sannadi y Unai Egiluz.

Christian Imga tiene su futuro ligado al Athletic Club después de la flamante renovación hasta 2031, pero su despegue pasa por altibajos después del traspiés con España. El de Zumarraga disputó 60 minutos en el último partido con La Roja en el primer partido ante China, un enfrentamiento con paliza para los de David Cubillo que finalizó con una mala noticia para el chaval de 17 años.

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La Real Federación Española de Fútbol informó de la lesión este pasado sábado frenando así la oportunidad de darle minutos de primer nivel al de Gipuzkoa, pero no hay parte exacto para conocer la recuperación. Las primeras informaciones de Marca hablan de una lesión en los isquiotibiales que le puede dejar fuera de los terrenos de juego entre cuatro y cinco semanas, una pena a sabiendas de que el jugador estaba empezando a contar para Terzic.

Entre las bajas y su irrupción, los minutos con gol en Copa del Rey y el debut en LALIGA ante el Getafe hace unas semanas parecía el despegue inicial para empezar a soñar con un salto progresivo en el primer equipo. Y nada más lejos de la realidad, su puesto estaba en destacar con la mejor oportunidad, que en este caso pasaba por combinar el Bilbao Athletic y en este caso la selección española.

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Sin prisas pero con las ganas de ver su potencial en el verde, el jugador tiene por delante un futuro prometedor mientras sus compañeros continúan la trayectoria en el Mundial sub-17. España vuelve a competir este lunes ante Fiyi, y el jueves cerrará la fase de grupos ante Marruecos.