El blindaje del Athletic a Christian Imga: la cláusula millonaria ante el interés de 15 equipos de Champions

Juan Pérez 11 NOV 2026 - 10:02h.

La cifra es ascendente desde ahora a su último año firmado en la renovación

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La renovación de Christian Imga por el Athletic Club es una de las mejores noticias de futuro para el conjunto entrenado por Edin Terzic por todo lo que arrastraba el jugador en media Europa. El interés de algunos de los equipos más importantes del planeta por el de Zumarraga se ha desvelado en las últimas horas una vez el jugador ha firmado hasta 2031 para brillar en el Bilbao Athletic y seguir teniendo oportunidades en el primer equipo.

Con la enfermería repleta de delanteros noticias como la continuidad de Manex Lozano son una bendición para un presente cercano y sobre todo para el proyecto a medio plazo, pero el caso de Imga es aún más sonado. A sus 17 años, el extremo izquierdo ha demostrado tener suficientes capacidades tanto en la cantera como en su presencia en las categorías inferiores de la Selección Española como para recibir la llamada de hasta 15 equipos de Champions League entre los que hay alguno español.

Así lo ha contado As en las últimas horas demostrando que la renovación del atacante es una victoria sintomática para el club por lo que significa atar a un jugador que tiene el potencial de ser una estrella. Y quizás es ir demasiado rápido con él, pero son precisamente sus virtudes las que dejan entrever que hay jugador para muchos años si se estabiliza, gana algo de físico y pule los defectos de todo chaval de su edad.

El convencimiento de Terzic es total con Imga, y no solo porque ya le ha dado minutos tanto en Primera División ante el Getafe como en la Copa del Rey donde fue uno de los goleadores, sino por el trato que tienen en el día a día. Christian Imga ha estado presente en las últimas semanas como uno más en la primera plantilla, y aunque lo normal es verlo con muchos minutos en el Bilbao Athletic, se está formando ya con los mayores.

Por esa razón y ante el miedo de un fichaje millonario, el Athletic no solo lo ha renovado cinco temporadas con una más opcional hasta 2032, sino que lo ha atado con una cláusula que ronda los 70 millones ahora y que crecerá hasta los 85 millones de euros en la 30-31. El movimiento llega poco después del salto del jugador a la agencia Lian Sport, donde están otros jugadores como Marc Pubill, Federico Chiesa, Bryan Zaragoza o Dani Ceballos entre otros.