Ángel Cotán 10 NOV 2026 - 11:38h.

El portero del Athletic recuerda su discurso viral en la gala del Balón de Oro

Unai Simón apuesta por Álvaro Valles en España y desvela su otra cara: "Hablamos mucho"

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Unai Simón también es protagonista en la Selección Española. Aunque el portero del Athletic Club no es amante de los grandes focos, su conquista en la gala del Balón de Oro lo convierten en inevitable. El campeón del mundo conquistó al planeta fútbol con un discurso viral repleto de valores. Sus palabras cautivaron a muchos profesionales del deporte rey, entre ellos a Andoni Zubizarreta.

Así lo ha desvelado el portero de los leones en un interesante reportaje que comparte este martes la Selección Española en sus perfiles oficiales. Unai Simón desvela el mensaje importante que recibió del actual director deportivo del Atlas mexicano, aunque también da naturalidad a su discurso.

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Unai Simón hace público el mensaje de Andoni Zubizarreta

Al ser cuestionado por el discurso en la gala del Balón de Oro, el portero rojiblanco reconoció que lo tenía preparado, pero acabó tirando del corazón: "Es verdad que me lo preparé porque desde que vi que estaba nominado y entendía que podía haber una posibilidad de poder ganarlo, pues bueno, nunca he tenido una oportunidad de exponer a ese nivel el mensaje que yo quise dar. Quería sintetizarlo para que no fuese un tostón, lo intenté preparar, pero le digo a todo el mundo que como mejor me salió fue ahí en el escenario. Creo que me salió del alma, me salió de dentro y nunca pretendía que tuviese esa repercusión tampoco".

Fue entonces cuando Unai Simón repasó las numerosas felicitaciones que recibió tras alzarse con el Guante de Oro, aunque sin dudarlo, el portero del Athletic destaca a Andoni Zubizarreta: "Al final muchísimos mensajes de muchísimas personas que han sido muy importantes, pero bueno, siempre creo que el más importante así como especial fue el de Andoni Zubizarreta. Creo que siempre he crecido con su historia ahí en el Athletic, he crecido con su nombre y el que me lo reconociese con un mensaje muy cercano y muy cariñoso, pues para mí fue bastante especial".