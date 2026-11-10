Pablo Sánchez 10 NOV 2026 - 06:28h.

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Los jugadores citados por Luis de la Fuente ya se encuentran concentrados con la selección para los partidos de la Nations League que se avecinan. Entre ellos, un Marc Cucurella que atendió a El Chiringuito desde Las Rozas para hablar sobre estos primeros meses en el Real Madrid de la mano de José Mourinho. El lateral zurdo contó muchos detalles sobre el portugués y se centró en la importancia de su lado humano.

Sobre todas las cosas, Cucurella destaca lo mucho que ha crecido el vestuario bajo sus directrices. Considera que, gracias a su experiencia y sus enseñanzas, son más equipo. "Es una de las cosas que al principio más le preocupaban, que parecía como que, por ejemplo, había una falta y no íbamos a apoyar al compañero. Esa sensación de equipo poco a poco va a más. Cuando un compañero te ayuda en la siguiente acción le ayudas tu. Esa es una de las cosa importantes dentro de un equipo", comentó al respecto.

La entrevista a Marc Cucurella

Qué aporta Mourinho: "Nos aporta experiencia. Algunas veces las cosas que dice acaban pasando. Muchas veces dice que el partido no está cerrado y en la segunda parte hemos salido más dispersos y ha pasado lo que decía. Todo lo que dice intentas escucharle y prestarle atención y ponerlo en práctica".

Broncas: "Pocas, me ha sorprendido. Como nos trata, nos habla, como nos intenta ayudar siempre. A mí me gusta. Intenta sacar lo mejor de los jugadores. Sabe cómo dar en el click depende el jugador que sea. Eso es una de las claves".

Ruedas de prensa: "No lo escuchamos mucho. Algunas respuestas que se hacen más virales sí me las acaban mandando. Es divertido de ver algunas de sus respuestas".

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