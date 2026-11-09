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Los elogios de la afición del Atlético a Julián Álvarez tras su gesto al salir del Metropolitano: "Vas a tirar para adelante"

Julián Álvarez, el único que se para a la salida del Metropolitano y recibe el cariño de la afición
Julián Álvarez, a su salida del Metropolitano.. El Chiringuito
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Julián Álvarez recordará durante mucho tiempo las ocasiones falladas frente al Barcelona. Llegadas que pudieron marcar un encuentro que terminó ganando el cuadro blaugrana por 1-2 en el Metropolitano. El delantero del Atlético de Madrid fue protagonista durante el choque y tras él, al detenerse a charlar y atender a su afición. Un gesto que fue recibido de muy buen agrado por parte de la parroquia colchonera, que no dudó en elogiarle y desearle suerte de cara al futuro.

En el vídeo superior puedes ver la reacción de la afición del Atlético con Julián tras detenerse con su coche a la salida del Metropolitano.

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