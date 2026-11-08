Joaquín Anduro 08 NOV 2026 - 23:19h.

Koke destaca la falta de contundencia del Atlético de Madrid

Uno por uno y notas del Atlético de Madrid ante el Barcelona con seis supensos y Julián Álvarez fallando en los momentos clave

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El Atlético de Madrid ha caído derrotado por 1-2 contra el Barça en el Metropolitano y se aleja del liderato justo antes del segundo parón de selecciones de la temporada. Koke ha hablado tras el partido en Movistar+ y ha señalado la falta de contundencia como clave del encuentro, recordando la ocasión de Julián Álvarez en la segunda mitad, además de elogiar a Pablo Barrios ante el regreso de su compañero a la Selección Española.

Koke explica la derrota del Atlético de Madrid ante el Barcelona

Por dónde se le escapa el partido al Atlético: "La efectividad. Yo creo que el equipo ha hecho un grandísimo primer tiempo. Hemos tenido ocasiones para matar el partido y no lo hemos hecho. Luego, en un rebote en el área justo antes de acabar el primer tiempo nos han hecho el gol. Luego, en el segundo tiempo, tenían el control de balón pero no pasaba nada en el partido. Hemos tenido también otra ocasión de Julián que se ha ido por poco. El fútbol es así, es contundencia y hoy ellos han sido más contundentes que nosotros. Pero nada que reprochar al quipo, hay que seguir así, que todavía queda mucha liga. Son partidos que, obviamente, cuando se juegan de tú a tú contra estos rivales puede pasar esto pero hay que seguir, no quedarnos con esta derrota.

Golpe moral del 1-1: "Bueno, el equipo dentro de lo que cabe ha salido bien. Ellos, obviamente, tenían el control, porque sabemos que el Barcelona tiene mucho control de balón pero el equipo, aun así, ha tenido la ocasión de Julián. No pasaba nada en el partido y ha venido el segundo gol que nos ha hecho mucho daño".

Cómo reponerse en el parón de las dos derrotas contra Bayern y Barça: "Bueno, con ganas de jugar el siguiente partido y ganarlo. Los que se van con al seelecico´n, que hagan un buen trabajo y los que nos quedamos aquí también un buen trabajo con el equipo y con ganas ya del siguient epartido".

Gran partido de Pablo Barrios: "Sí, Pablo es un grandísimo jugador y ojalá que siga a este nivel porque nos da mucho y es muy importante para el equipo".