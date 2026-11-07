Joaquín Anduro 07 NOV 2026 - 14:17h.

Julián Álvarez, de deseo del Barça a amenaza del Atlético

Simeone responde a Raphinha y a la situación de Jonathan David y Kang In Lee en el Atlético: "Los minutos que considero"

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El Atlético de Madrid y el FC Barcelona se citan este domingo en el Metropolitano en un partido en el que está en juego el liderato de LALIGA EA Sports con Julián Álvarez como uno de los claros protagonistas del encuentro. La Araña pidió marcharse al Barça el pasado verano y, ante la negativa rojiblanca, terminaría pidiendo perdón tras recibir los silbidos de su afición para convertirse ahora en la gran amenaza colchonera.

Como puedes ver en el vídeo de la parte superior de la noticia, el futbolista argentino está totalmente concentrado para medirse al que pudo ser su nuevo club dentro de los pasos adelante que ha dado durante la presente campaña. Lejos de la seriedad de hace unos meses, el atacante ya sonríe, como se le puede ver bromeando junto a Kang In Lee, antes del decisivo partido de este domingo.

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Simeone y Flick no quieren centrarse en Julián Álvarez

Los dos entrenadores de Atlético de Madrid y Barcelona han respondido en sus respectivas ruedas de prensa a preguntas sobre Julián Álvarez aunque los dos han querido pasar pronto del tema. Diego Pablo Simeone, simplemente, se limitó a confirmar que estaba disponible para el choque: "Muy bien. Está muy bien".

Por su parte, Hansi Flick, preguntado por cómo vivió el culebrón con Julián del pasado verano, buscó centrarse en los jugadores que sí tiene en el Barça: "Para mí, Julián Álvarez es un jugador fantástico pero juega para el Atlético y yo, en lo que tengo que centrarme, es en mi equipo".

"A mí no me gusta hablar de futbolistas que jueguen en otros clubes. Me centro en mis jugadores y estoy muy contento con la situación actual de mi equipo. En ataque también creo que tenemos muchas opciones y es muy útil en estas situaciones disponer de estas opciones. No pienso en nada más", finalizó Flick sobre si se podría volver a abrir el culebrón en próximos mercados.