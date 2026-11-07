Joaquín Anduro 07 NOV 2026 - 13:18h.

Simeone confía en poder hacer el partido que busca ante el Barcelona

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Este domingo, el Metropolitano acoge uno de los grandes partidos de LALIGA EA Sports con el duelo entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona con el liderato de la competición en juego. Un choque con el morbo de Julián Álvarez, sobre el que no ha querido profundizar Diego Pablo Simeone, que sí que ha alabado a Raphinha y ha quitado importancia a la pérdida de minutos de Jonathan David y Kang In Lee.

Simeone, sobre el Atlético de Madrid-Barça

Motivación para la defensa: En realidad no buscamos motivar a la defensa, buscamos intentar como equipo seguir trabajando en la línea en la que estamos intentar jugar el partido que queremos".

El año pasado, el Atleti mejor contra el Barça en eliminatorias que a partido único: "No, no tengo una razón para poder explicar ciertos resultados. Jugamos siempre contra un equipo muy bueno, posiblemente el mejor, no tengo dudas. Tiene un talento importantísimo de mitad de cancha para adelante. Será un partido duro y difícil, como siempre lo es contra el Barcelona y tendremos que llevarlo donde creemos que podemos hacerles daño".

Barça de Guardiola y Messi o el de Flick y Lamine Yamal: "No, no estoy para comparar, estoy para preparar el partido de mañana y espero hacerlo de la mejor manera para nuestra gente y nuestro equipo".

Regreso de Cardoso: "Sí, hizo un esfuerzo importante para estar disponible. La verdad es que trabajó muy bien en los entrenamientos previos que hemos realizado. Seguramente mañana vendrá con el equipo y decidiremos mañana quiénes arrancan el partido".

Pérdida de minutos de Jonathan David y Kang In Lee: "¿Y en qué se valoran los menos minutos? ¿Qué serían los menos minutos? ¿Cuántos minutos serían los ideales? Entonces yo considero que están jugando los minutos que considero que nos pueden dar cosas buenas y, obviamente, trato de sacarle lo mejor a cada uno de los futbolistas desde el lugar que tienen".

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Semana de Julián Álvarez y cómo afronta el partido tras todos los rumores del verano: "Muy bien. Está muy bien".

Raphinha, el más en forma del Barça: "Sí, lo vuelvo a repetir como dije la temporada pasada varias veces. Para mí es un futbolista extraordinario con trabajo, velocidad, con gol, asistencias... la verdad es que la temporada pasada para mí hizo una temporada increíble y ahora comenzó de forma brillante jugando en otra posición en la que también lo hace muy bien y que le da muchas herramientas a un equipo que tiene muchas variantes".

Cambios en el Barça con la temporada pasada: "Creo que no han cambiado el patrón de juego porque el patrón de juego de ellos es muy bueno e identifica claramente a su entrenador, que lo ha hecho extraordinariamente bien desde que llegó al Barcelona. Ha logrado insertar dentro de los futbolistas la idea que él tiene de presionar alto y de jugar alto con la línea. Lo hacen muy bien porque recuperan muchas pelotas y tienen mucho gol. Podemos detectar la posición de Lewandowski, que era un punta más de nueve, posicional. En varios pasajes de la temporada pasada lo quiso cambiar con Olmo, que posiblemente sea diferente a Raphinha y creo que ahí está un poco la diferencia. Raphinha puede aparecer como mediapunta para hilvanar juego. Ahora está Gordon en la izquierda, que lo está haciendo muy bien. Perdió la referencia más posicional que tenían con Lewandowski y ahora posiblemente, para defender, es más complejo porque salir a jugar con Raphinha no es lo mismo que tener un 9 más allá de su peligrosidad estando en el área".

Jugar de tú a tú contra el Barça: "No sé qué significa la palabra 'jugar de tú a tú'. Nosotros jugamos contra un equipo y el equipo con el que vamos a jugar es muy bueno y sabemos que vamos a sufrir gran parte del partido y obviamente podamos jugar el partido que tenemos en nuestra cabeza".

Cambios del Atleti: "La diferencia está en lo que hablábamos en la pregunta anterior, en el posicionamiento de Raphinha que altera un poco lo que venían haciendo la temporada pasada debido a sus movimientos al generar superioridad en el medio, tener profundidad en el final de jugada... No sé qué partido aparecerá pero esperemos que nuestra gente esté cerca nuestro y acompañen como lo han hecho siempre porque, cada vez que se sienten dentro del campo, siempre los chicos tienen una respuesta muy buena".