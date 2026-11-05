Raphinha renueva con el FC Barcelona hasta 2030: "Una declaración de intenciones"

Fran Fuentes 05 NOV 2026 - 13:17h.

El brasileño, capitán y máximo goleador del equipo seguirá siendo una de las cabezas visibles del proyecto de Hansi Flick

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El FC Barcelona ha anunciado de manera oficial la renovación de Raphinha Dias. El brasileño, consolidado como capitán y como el delantero centro del equipo, amplía su vinculación con el conjunto azulgrana hasta el 2030. La renovación supone también una apuesta del club por la continuidad de uno de sus principales referentes dentro y fuera del terreno de juego.

Así las cosas, Raphinha, que tenía contrato hasta junio de 2028, ampliará su vinculación por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2030. El acuerdo, anunciado por el club azulgrana, se formalizará este jueves 5 de noviembre en un acto junto a Joan Laporta. De esta manera, la entidad catalana se asegura la continuidad de su actual capitán, que ya había manifestado públicamente su deseo de prolongar su carrera en el Spotify Camp Nou.

Los impresionantes números de Raphinha, que aumentan este curso

De este modo, Raphinha aterrizó en el FC Barcelona en la temporada 2022/23 y, desde entonces, se ha convertido en una de las piezas importantes del equipo. El brasileño acumula 190 encuentros oficiales con la camiseta azulgrana, en los que ha anotado 94 goles y conquistado tres Ligas (2022/23, 2024/25 y 2025/26), una Copa del Rey (2024/25) y tres Supercopas de España (2022/23, 2024/25 y 2025/26). Además, en el encuentro frente al Aston Villa igualó a Adriano Correia como el cuarto futbolista brasileño con más partidos disputados en la historia del club.

Su rendimiento ofensivo también está teniendo continuidad en este inicio de la temporada 2026/27. Raphinha suma ya 19 tantos entre todas las competiciones, repartidos entre los 15 que ha marcado en LaLiga y los cuatro de la Champions League. Unas cifras que le permiten liderar actualmente la tabla de máximos goleadores del campeonato doméstico y situarse entre los delanteros más productivos del fútbol europeo.