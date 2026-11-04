Redacción ElDesmarque Madrid, 04 NOV 2026 - 12:57h.

El conjunto azulgrana llega al partido frente al Atlético con varios jugadores importantes lesionados

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El Barcelona llega al duelo ante el Atlético de Madrid con una contundente victoria en la Champions League ante el Aston Villa, pero también con varios problemas físicos que amenazan con condicionar sus planes. El 3-0 frente al conjunto inglés no fue felicidad absoluta para Hansi Flick ya que Rodri Hernández tuvo que ser sustituido al descanso por unas molestias musculares y su presencia en el Metropolitano está descartada después de que el conjunto azulgrana haya confirmado oficialmente su lesión. A cuatro días de una cita clave por el liderato, el técnico alemán ya empieza a mirar las alternativas para construir un once con numerosas ausencias.

La enfermería condiciona los planes de Hansi Flick

Rodri Hernández no estará disponible para el partido de este domingo frente al Atlético de Madrid. El Barcelona ha confirmado que el centrocampista sufre una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, después de las molestias que notó durante el encuentro ante el Aston Villa. Las pruebas médicas han confirmado el problema muscular y su tiempo de recuperación dependerá de cómo evolucione en los próximos días, pero se marca un tiempo estimado de cuatro a cinco semanas. Por el momento, Marc Bernal aparece como su sustituto más probable. A esto se suman las bajas de Dani Olmo, que continúa recuperándose de una rotura fibrilar en el aductor; Xavi Espart, con una lesión de tobillo, y Roony Bardghji, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior.

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El posible once para el Metropolitano

No todo son malas noticias. Eric García y Andreas Christensen, según ha informado Sport, han vuelto a entrenar con el grupo y, salvo contratiempo, podrían estar disponibles para el domingo. La situación de Jules Koundé es más delicada ya que continúa trabajando al margen por su esguince de tobillo y, si no se reincorpora en la sesión de mañana, tendrá muy complicado llegar a tiempo.

Con este panorama, Flick tendrá que ajustar su alineación para uno de los partidos más importantes de la temporada culé hasta la fecha. Joan García será el portero, en defensa, Fariñas o Eric García podrían ocupar el lateral derecho, con Cubarsí y Gerard Martín como centrales y Cancelo en el costado izquierdo. En el centro del campo Bernal acompañaría a Pedri, con Fermín López por delante. En ataque, Lamine Yamal y Raphinha ocuparían las bandas, con Anthony Gordon como referencia ofensiva.

El encuentro se disputará este domingo 8 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Metropolitano. El Barça llegará como líder con 30 puntos, pero el Atlético le sigue de cerca con 28, mientras que el Real Madrid suma 27. Un triunfo rojiblanco cambiaría el escenario de la clasificación y colocaría al conjunto colchonero en el liderato.