Redacción ElDesmarque Madrid, 04 NOV 2026 - 09:36h.

Mounir Nasraoui retransmitió su reacción al partido del Barcelona a través de un directo de TikTok y celebró con mucho entusiasmo el tanto de su hijo

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El Barcelona consiguió una victoria importante ante el Aston Villa (3-0) en la cuarta jornada de la Champions League, con Lamine Yamal como protagonista desde el inicio. El extremo abrió el marcador en el minuto 7 y volvió a demostrar su capacidad para aparecer en los momentos decisivos. Su padre, Mounir Nasraoui, que estaba siguiendo el encuentro mientras retransmitía en directo a través de su perfil oficial de TikTok celebró de manera efusiva el tanto de su hijo y su reacción no ha tardado en hacerse viral.

La reacción de Mounir Nasraoui al gol de Lamine Yamal frente al Aston Villa

“¡Golazo! Toma, Lamine Yamal para bien y para mal. Pa, pa, pa, pa, pa. Grande mi hijo. Te lo he dicho, Lamine puede. Te quiero, te quieeeero”, exclamó durante el directo. Después añadió unas palabras en árabe y siguió celebrando el tanto de su hijo. La reacción no terminó ahí ya que Mounir bromeó sobre su nueva faceta ante los espectadores de la retransmisión: “El mejor narrador de fútbol mundial a partir de ahora” y destacó la progresión de su hijo en la competición europea: “Tres goles en la Champions y los que quedan, muchacho”. Las retransmisiones a través de redes sociales del padre de Lamine Yamal durante los partidos del internacional español se han vuelto una costumbre. Cada vez que el extremo culé marca o asiste, la reacción de Mounir Nasraoui se hace viral.

En esta ocasión, el gol llegó en una gran noche para el barcelonismo. El equipo de Hansi Flick se impuso por 3-0 al Aston Villa, sumando así nueve puntos de doce posibles en la fase de liga de la Champions League. El conjunto azulgrana, quitando la victoria ante el Deportivo Alavés el pasado fin de semana (5-0), venía de dos derrotas seguidas frente a dos rivales directos como Paris Saint Germain y Real Madrid, por lo que este triunfo vuelve a dar confianza a los culés de cara al partido frente al Atlético de Madrid del domingo que viene.