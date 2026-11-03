Pablo Sánchez 03 NOV 2026 - 23:55h.

Polémica en el Camp Nou: piden la expulsión de Nico Jackson por el tremendo pisotón sobre Cubarsí

El alemán se mostró satisfecho con el completo partido de su equipo

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Hansi Flick compareció ante los medios satisfecho y orgulloso del partido del Barcelona ante el Aston Villa en un día tan complejo para la práctica del fútbol después del trágico suceso de Jesús de Miguel. El equipo blaugrana mantuvo la concentración y sacó adelante un duelo difícil que se puso de cara con el tempranero gol de Lamine Yamal y que se encargó de rematar Raphinha con un doblete. La única nota negativa de la cita la dejó Rodri, quien tuvo que ser sustituido en el descanso.

Marc Bernal entró en su lugar tras la vuelta de vestuarios, aunque en ese momento se desconcía el motivo. Fue Hansi el que desveló que el mediocentro había sentido unas molestias en el muslo y que, para no arriesgar, prefirió dejarlo en el banquillo teniendo en cuenta la importante cita frente al Atlético de Madrid que se avecina la jornada venidera. Aún así, guarda cautela sobre su estado físico y prefiere esperar a este miércoles.

"Tenía una pequeña molestia, pero está bien. El resto de cambios... Brian ha hecho un partido bueno. Raphinha ha trabajado duro y le dimos un poco de descanso. Ha notado una molestia en los músculos y hay que esperar a mañana", explicó.

La rueda de prensa de Hansi Flick

El triunfo: "Era importante, son un gran equipo, hemos defendido bien y estamos felices con lo que hemos visto en defensa. Todos han dado lo máximo para terminar con la portería a cero".

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Joan García y la defensa: "Era muy importante que hoy defendiéramos juntos, compactos. La última línea ha estado a un nivel increíble. También Joan García. Cómo han jugado los jóvenes, me alegra".