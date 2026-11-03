Fran Duarte Madrid, 03 NOV 2026 - 23:57h.

La mujer de Fede Valverde ha pedido que cesen los ataques al guardameta tras la tragedia de Jesús de Miguel

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La triste noticia de la muerte de Jesús de Miguel ha sacudido al mundo del fútbol. Todos los clubes, futbolistas y organismos han mostrado su conmoción por lo sucedido. Entre ellos Mina Bonino, la mujer de Fede Valverde, que ha compartido una profunda reflexión sobre la muerte del futbolista.

La pareja del capitán del Real Madrid ya se mostró conmocionada por la desgracia del accidente ferroviario en Urda. Ella y Fede se volcaron muchísimo con las familias de los desaparecidos en esas primeras horas de angustia y ahora, con otra desgracia como la de Jesús de Miguel, la periodista ha compartido un texto en sus redes sociales sobre la condena que están haciendo algunos aficionados a Jesús Owono, el portero que chocó contra el delantero del Tenerife provocando su muerte.

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“Creo que es necesario parar. Lo que sucedió ayer en el partido fue una tragedia, no quiero ni pensar en la familia del chicho, en su hija, sus padres, su mujer. No hay consuelo ni palabras para este momento”, comienza el comunicado de Mina Bonino antes de advertir sobre los ataques que está recibiendo el guardameta del Andorra. “Lamentablemente no se pudo evitar su muerte, pero como sociedad, si podemos evitar ser responsables de evitar otra tragedia. El arquero cargará de por vida con su propia cruz por haber cometido un error. Una salida imprudente que costó la vida de su compañero y posiblemente se arruine la suya también, pero no es un asesino. No somos quien para juzgar a una persona que no tuvo intención de matar. Cumplirá su sanción y cargará con una condena social que lo condicionará de por vida, pero estamos a tiempo de parar y evitar otra muerte”, reflexiona la periodista argentina.

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Mina Bonino pide que cesen los insultos a Jesús Owono

“Vivimos en una sociedad llena de odio, las redes sociales en vez de ser una ventana para conocer gente se volvieron el peor lugar del mundo donde todos son jueves que te condenan para siempre. Después lloramos cuando alguien se suicida, pero está en nuestras manos poder cambiar esto. Ojalá nada de todo esto hubiera pasado. No dejo de pensar en esa familia que perdió un hijo, un hermano, un padre. Todo es muy triste y ojalá encuentren consuelo, pero es necesario parar ahora”, acaba escribiendo Mina Bonino en su comunicado.