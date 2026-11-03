Pablo Sánchez 03 NOV 2026 - 21:19h.

Muere Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife: "No hay palabras de consuelo"

El himno de la Champions tampoco se escuchó en el Camp Nou

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El encuentro entre el Barcelona y el Aston Villa estuvo marcado, al igual que el resto de partidos de este martes, por ese sentido minuto de silencio en recuerdo de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife fallecido en una desafortunada jugada. El club, a través de Joan Laporta, ya anunció el homenaje que le rendiría el Camp Nou tanto a él como a los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda la pasada semana.

Ambos equipos salieron al césped sin el habitual himno de la Champions. La UEFA ya anunció que, en señal de respeto, omitiría la habitual sintonía que acompaña el inicio de cada encuentro en esta competición. Poco después, ambos equipos se situaron sobre el círculo central para guardar ese respetuoso minuto de silencio con música de fondo.

El silencio del Camp Nou fue total y solo se vio cortado por los aplausos posteriores que acompañaron al mencionado homenaje.