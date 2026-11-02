Pablo Sánchez 02 NOV 2026 - 14:04h.

Las dos vías del Barcelona para abordar el fichaje de Lisandro Martínez

El técnico insiste en la importancia de las bajas

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Tras la rueda de prensa de Anthony Gordon, fue Hansi Flick el siguiente en pasar por los micrófonos para analizar el próximo duelo de Champions del Barcelona. Toca recibir al Aston Villa de Unai Emery, uno de los equipos más en forma de Inglaterra. Y toca hacerlo en un momento de calma tras la goleada frente al Alavés, aunque sin olvidar los duros golpes sufridos frente al PSG y el Real Madrid.

El técnico alemán analizó el encuentro y abordó diversos temas sobre su plantilla, como la situación que atraviesan Balde o Gavi o la fragilidad defensiva que se palpa ante los últimos resultados. Un tema este que, sin embargo, no fue analizado de buen agrado por parte de Flick.

La rueda de prensa de Hansi Flick

Balde: "Cuando no juegas a menudo no tienes la confianza. Yo le veo entrenarse bien, pero tenemos que decidir lo mejor para el equipo y Joao Cancelo está a un gran nivel. Le respeto mucho, es joven, pero es una gran persona y muy traabajador. Le ayudaré a recuperar la confianza".

Fragilidad defensiva: "Tenemos cuatro bajas en defensa de jugadores de calidad, no es fácil gestionar eso. Pero ante el Alavés lo que vi es que todos ayudaron, todos dieron un paso adelante para ayudar, como Fariñas y De Jong. Espero que Eric, Koundé y Christensen ya estén tras el parón"

Gavi: "Todos conocemos su calidad y Gavi siempre es una opción, he hablado con él y lo importante es que tenga confianza".