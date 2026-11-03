Alineaciones confirmadas de Barcelona y Aston Villa hoy, jornada 4 de la Champions

Pablo Sánchez 03 NOV 2026 - 19:49h.

Balde, el cabreo de Hansi Flick al preguntarle sobre la defensa y la situacion de Gavi: "No es fácil gestionar"

Así salen Hansi Flick y Unai Emery

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Barcelona y Aston Villa se miden este martes, desde las 21.00 horas, en el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Champions. El cuadro blaugrana quiere volver a la senda del triunfo en Europa tras su tropiezo en París ante un equipo, el de Unai Emery, que solo suma triunfos tras un inmaculado inicio de competición.

Un rato antes del inicio del choque, tanto Hansi Flick como Unai Emery dieron a conocer los onces con los que ambos equipos saltarán al terreno de juego del Camp Nou.

Once inicial del Barcelona

Hansi Flick sale de inicio con Joan García; Fariñas, Gerard Martín, Cubarsí, Joao Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Gordon y Raphinha.

En el banquillo se quedan Szczesny, Livakovic, Balde, Gavi, Gabriel Jesus, Adeyemi, De Jong, Bernal, Abdelkarim, Goren, Guillem Víctor y Álex Campos.

Once inicial del Aston Villa

Unai Emery parte con Suzuki; Cash, Lindelof, Maatsen, Pau Torres; McGinn, Kamara, Joao Gomes, Manzambi, Buendía y Jackson.

En el banco se quedan Bizot, Wright, Harwood-Bellis, Mings, Barkley, Garnacho, Abraham, Mbaye, Goretzka, Alysson y Hemmings.