El padre de Lamine Yamal desvela por qué ha dejado de ser del Real Madrid: "Demostrarle a mi hijo"

Javi Rayo 02 NOV 2026 - 14:44h.

No hace muchos años, Mounir Nasraoui era hincha del Real Madrid

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El padre de Lamine Yamal ha vuelto a hacer un directo en su cuenta de TikTok durante el pasado fin de semana y, además de narrar la victoria del FC Barcelona ante el Alavés, ha desvelado por qué ha dejado de ser un aficionado más del Real Madrid. Mounir Nasraoui, también conocido en redes como Hustle Hard, desvela que todo lo hace por su hijo.

Puedes ver todas sus explicaciones reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.