Pablo Sánchez 02 NOV 2026 - 13:45h.

El cuerpo técnico con abrigo, los jugadores en sudadera y Gavi aparece con camiseta sin mangas: De Jong se parte de risa

El atacante blaugrana elogia al Aston Villa de Unai Emery

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Anthony Gordon compareció ante los medios antes del partido de Champions de este martes frente al Aston Villa. Un duelo en el que el Barcelona tratará de olvidar la derrota frente al PSG de la pasada jornada. Aquel fue el primer tropiezo del curso y vino acompañado de otro duro golpe, el sufrido frente al Real Madrid en el Camp Nou. El atacante blaugrana explicó ante los medios por qué perdieron frente al cuadro parisino y afirma que su equipo fue superior al eterno rival en El Clásico.

Tal y como cuenta Gordon, el cansancio fue el principal motivo de la derrota frente al PSG. También lamento que, pese a ser superiores, el Real Madrid se llevó los tres puntos del Camp Nou. "Tenemos que asumir la responsabilidad de las dos derrotas, podemos ganar a cualquiera, llegamos más cansados al partido ante el PSG que ellos y ante el Madrid creo que fuimos mejores, tuvimos más oportunidades, pero no hicimos nuestro mejor juego y nos marcaron dos goles con jugadores de talento", comentó al respecto.