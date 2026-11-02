Pablo Sánchez 02 NOV 2026 - 15:05h.

La FIFA anuncia que visitará otras posibles sedes para el Mundial 2030 y abre la puerta a Valencia y Vigo

Destacó el potencial del estaido blaugrana como sede

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El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ha manifestado este lunes, tras las peticiones del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña de que la final del Mundial de 2030 se dispute en el Spotify Camp Nou, que "hay posibilidades para ello" y que "ojalá así sea".

"El alcalde dijo que le gustaría que esta copa de alguna manera pueda estar aquí en 2030. Ojalá así sea. Como saben hay posibilidades para ello. Y ojalá sea España, además, quien levante esta copa de nuevo", ha afirmado Louzán en el acto de presentación de la exposición 'Reyes del Mundo' celebrada en el Ayuntamiento de Barcelona.

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El presidente de la RFEF también ha destacado que el Spotify Camp Nou, que aspira a ser sede la final del Mundial que se celebrá en España, Portugal y Marruecos, será "casi el mejor estadio de Europa y el más reciente" y que, con 105.000 localidades, será el que tenga el mayor aforo del continente. "Tenemos una estrecha relación con el Ayuntamiento de Barcelona, con la Generalitat y especialmente con los principales clubes de esta ciudad: el Barça y el Espanyol. Estamos trabajando todos de la mano", ha añadido.

Una oportunidad para Barcelona

Con todo, ha destacado que la cita mundialista es "una magnífica oportunidad de proyectar Barcelona y Cataluña al mundo", y se ha comprometido para que las dos sedes catalanas, el Camp Nou y el RCDE Stadium, sean "de referencia", a la espera de que la semana que viene responsables de la FIFA validen las dos candidaturas. Asimismo, Louzán se ha mostrado positivo con la posibilidad de incorporar Valencia y Vigo a la lista de sedes españolas, después de que Málaga y A Coruña se cayeran.

Al acto también ha acudido el presidente del Barça, Joan Laporta, que ha recibido elogios por parte de todas las instituciones presentes en el acto. Al finalizar la presentación, el máximo dirigente del equipo catalán se ha mostrado optimista sobre las opciones del Spotify Camp Nou de albergar la final del próximo Mundial. "Se está trabajando de manera coordinada para conseguirlo", ha apuntado Laporta en declaraciones a los medios de comunicación.