La FIFA anuncia que visitará otras posibles sedes para el Mundial 2030 y abre la puerta a Valencia y Vigo
Optimismo en la RFEF tras quedar recogida por escrito la visita de los emisarios de la FIFA a otras sedes sin oficializar
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Valencia y Vigo se mantienen en vilo para saber si podrán ser sedes de cara al Mundial 2030, organizado casi en su totalidad por la candidatura de España, Portugal y Marruecos. En este sentido, la FIFA todavía tiene pendientes varias visitas a sedes ya confirmadas. Sin embargo, el organismo que rige el fútbol profesional a nivel mundial ha emitido un comunicado que abre la puerta a las candidaturas del Nou Mestalla y Balaídos de cara a la cita mundialista.
Y es que, en un comunicado interno, compartido con las federaciones y al que ha tenido accedo ElDesmarque, la FIFA ha reconocido de forma explícita y por escrito que, durante ese período de visitas, los emisarios y responsables del organismo mundial acudirán a visitar otras sedes más allá de las que se han confirmado de manera oficial, abriendo la puerta a otras posibles candidaturas que quedaron fuera en su momento.
Asimismo, según ha podido saber en exclusiva este medio, esta noticia se ha recogido con bastante optimismo en el seno de la Federación. Ellos saben, de forma interna y positivamente, que entre esas otras sedes a las que la FIFA acudirá están Valencia y Vigo. El optimismo en torno a esta circunstancia es importante, ya que la FIFA se rige de una forma bastante estricta y sus procesos son complejos. Por esta razón, que se reconozca en un documento interno, de forma explícita y por escrito, que los peritos de este organismo van a acudir a visitar nuevas sedes ha sido muy bien recibido en la RFEF.
Así las cosas, las visitas estaban previstas para realizarse entre octubre y noviembre. Sin embargo, la convocatoria de elecciones generales por parte de Pedro Sánchez ha propiciado que se retrasen las visitas a los primeros días de diciembre, para no coincidir de pleno con la campaña electoral, mítines y posibles celebraciones de los diferentes partidos políticos.
De este modo, se eleva el optimismo en torno a las candidaturas del Nou Mestalla y de Balaídos para que, finalmente, puedan ser acogidas como sedes oficiales de cara a la celebración del Mundial 2030.