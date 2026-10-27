David Torres 27 OCT 2026 - 18:38h.

Optimismo en la RFEF tras quedar recogida por escrito la visita de los emisarios de la FIFA a otras sedes sin oficializar

El presidente de la RFAF no descarta el Villamarín: "Andalucía será el epicentro del Mundial 2030"

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Valencia y Vigo se mantienen en vilo para saber si podrán ser sedes de cara al Mundial 2030, organizado casi en su totalidad por la candidatura de España, Portugal y Marruecos. En este sentido, la FIFA todavía tiene pendientes varias visitas a sedes ya confirmadas. Sin embargo, el organismo que rige el fútbol profesional a nivel mundial ha emitido un comunicado que abre la puerta a las candidaturas del Nou Mestalla y Balaídos de cara a la cita mundialista.

Y es que, en un comunicado interno, compartido con las federaciones y al que ha tenido accedo ElDesmarque, la FIFA ha reconocido de forma explícita y por escrito que, durante ese período de visitas, los emisarios y responsables del organismo mundial acudirán a visitar otras sedes más allá de las que se han confirmado de manera oficial, abriendo la puerta a otras posibles candidaturas que quedaron fuera en su momento.

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Asimismo, según ha podido saber en exclusiva este medio, esta noticia se ha recogido con bastante optimismo en el seno de la Federación. Ellos saben, de forma interna y positivamente, que entre esas otras sedes a las que la FIFA acudirá están Valencia y Vigo. El optimismo en torno a esta circunstancia es importante, ya que la FIFA se rige de una forma bastante estricta y sus procesos son complejos. Por esta razón, que se reconozca en un documento interno, de forma explícita y por escrito, que los peritos de este organismo van a acudir a visitar nuevas sedes ha sido muy bien recibido en la RFEF.

Así las cosas, las visitas estaban previstas para realizarse entre octubre y noviembre. Sin embargo, la convocatoria de elecciones generales por parte de Pedro Sánchez ha propiciado que se retrasen las visitas a los primeros días de diciembre, para no coincidir de pleno con la campaña electoral, mítines y posibles celebraciones de los diferentes partidos políticos.

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De este modo, se eleva el optimismo en torno a las candidaturas del Nou Mestalla y de Balaídos para que, finalmente, puedan ser acogidas como sedes oficiales de cara a la celebración del Mundial 2030.