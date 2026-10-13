David Torres Valencia, 13 OCT 2026 - 11:03h.

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Los técnicos de la FIFA visitarán la ciudad de València (y la de Vigo) antes de que finalice el año 2026 para determinar si, finalmente, el estadio del Nou Mestalla puede ser una de las sedes del Mundial de Fútbol que se disputará en 2030. Así lo ha asegurado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, a preguntas de ElDesmarque cuando visitó la capital del Turia el pasado 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, acompañando al seleccionador nacional masculino, Luis de la Fuente, en su visita al mural que Valencia ha dedicado al triunfo en la pasada Copa del Mundo de 'La Roja'. Sin embargo, esa visita no será tan pronto como se esperaba (noviembre).

Louzán adelantó que los técnicos de FIFA "estarán presentes antes de final de este 2026, igual que haremos la visita a las nueve sedes, también se hará a València y a Vigo y, por lo tanto, creo que esa es una muy buena noticia" El responsable de la federación ha hecho un llamamiento a "la prudencia debida para que los técnicos puedan comprobar cómo está el Nou Mestalla y la previsión que hay de finalización para que pueda acoger grandes partidos de ese que va a ser el Mundial memorable, Mundial del centenario 2030".

"Estamos trabajando y vamos a estar aquí con los técnicos de FIFA porque hemos pedido que estar también aquí y vamos a estar en València, probablemente antes del final de año con todos los técnicos de FIFA, visitando lo que puede ser, y yo deseo que sea, una de las sedes del Mundial 2030 en España", insistió.

Cambio de planes

En esos momentos se sabía ya que Pedro Sánchez había convocado elecciones para el 29 de noviembre, pero no que eso iba a retrasar la decisión de la FIFA. Lo cierto es que, habiendo elecciones el último día de noviembre, parece poco aconsejable que vengan antes a nivel organizativo. No en vano, todo y que la decisión última siempre depende de la FIFA, no se entiende sin la colaboración del CSD, que depende del Gobierno (y por tanto de las elecciones) y de las autoridades locales. De esta forma, las elecciones generales retrasarán la elección de las sedes del Mundial 2030, Valencia y Vigo deberán esperar a diciembre como poco. Sin embargo, el diario As, no descarta que la decisión se retrase aún más, incluso hasta marzo de 2027.