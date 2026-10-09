David Torres Valencia, 09 OCT 2026 - 17:19h.

Rafael Louzán ha estado este viernes en Valencia por varios motivos

Rafael Louzán actualiza las opciones de Valencia y Vigo en el Mundial 2030: "Con eso cumplirían"

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Rafael Louzán ha visitado València este 9 d’Octubre, una jornada marcada por el reconocimiento a Ferran Torres y Álex Grimaldo como hijos adoptivos de la ciudad y por la inauguración del mural dedicado a Luis de la Fuente en Montolivet. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha atendido a los medios tras los actos y ha sido preguntado por las opciones del Nou Mestalla de convertirse en sede del Mundial de 2030. Una cuestión que sigue sobre la mesa mientras avanzan las obras del nuevo estadio valencianista, cuyo calendario apunta al verano de 2027. Louzán, que recientemente ya había actualizado las posibilidades de València y Vigo en la carrera mundialista en una entrevista exclusiva con ElDesmarque, sabe que la evolución de las obras del Nou Mestalla será determinante para que Valencia sea sede del Mundial. El presidente de la Federación española ha comprobado por sí mismo en varias ocasiones que el avance de las obras del Nou Mestalla, con la previsión de terminar en verano de 2027, son la garantía de que la capital del Turia está lista para ser incluida como sede.

La Selección Española se despide de Mestalla

Como se puede ver en el vídeo de la parte superior de la noticia, lo que también ha confirmado Rafael Louzán es que la Selección Española disputará un partido en el actual Mestalla el próximo mes de marzo como despedida al estadio que tantos y tantos partidos ha acogido a la Roja. Será el choque correspondiente a los cuartos de final de la Nations League para los que España ya está clasificada con la duda de saber si será la ida o la vuelta, dependiendo de si los de Luis de la Fuente acaban primeros o segundos de grupo.

Un encuentro que llegará dos años después de que España disputase la misma ronda de la Nations League 24/25 ante los Países Bajos, consiguiendo la clasificación en la tanda de penaltis después del 3-3 en los 120 minutos incluyendo la prórroga. En aquel momento, el choque sirvió como homenaje a las víctimas de la trágica DANA que asoló la región apenas unos meses antes.