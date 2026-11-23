Fran Fuentes 23 NOV 2026 - 10:39h.

Todos los partidos, rivales, horarios y fechas de la segunda eliminatoria copera

Primer homenaje del CD Tenerife a Jesús de Miguel fuera de casa

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La Copa del Rey celebra el sorteo de su segunda ronda este lunes 23 de noviembre. Después de los partidos atrasados por la tragedia de Jesús de Miguel, ya se conocen los equipos que estarán en los correspondientes bombos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. En este sentido, este sorteo mantendrá el componente de proximidad geográfica de la primera ronda para facilitar a los equipos más pequeños el desplazamiento en caso de ser necesario. Aquí te contaremos en directo todo lo que acontezca en este sorteo:

LALIGA EA SPORTS (15 equipos): Athletic Club, Deportivo Alavés, Real Betis Balompié, Real Club Celta de Vigo, Real Club Deportivo de La Coruña, Elche CF, Getafe CF, Levante UD, Málaga CF, CA Osasuna, Racing de Santander, Rayo Vallecano, Sevilla FC, Valencia CF, Villarreal CF.

LALIGA HYPERMOTION (18 equipos): Albacete Balompié, FC Andorra, UD Almería, Burgos CF, Cádiz CF, AD Ceuta FC, CD Castellón, CD Eldense, SD Eibar, Girona FC, Granada CF, CD Leganés, UD Las Palmas, RCD Mallorca, CE Sabadell FC, Real Sporting de Gijón, CD Tenerife, Real Valladolid CF.

Primera RFEF (14 equipos): Antequera CF, FC Cartagena, CD Coria, Cultural y Deportiva Leonesa, CE Europa, CD Extremadura, SD Huesca, CF Rayo Majadahonda, CD Mirandés, SD Ponferradina, Real Jaén CF, UE Sant Andreu, Zamora CF, Real Zaragoza.

Segunda RFEF (9 equipos): SD Amorebieta, Arosa SC, CD Atlético Paso, Real Ávila CF, Gimnástica de Torrelavega, CD Numancia, Club Portugalete, Reus FC Reddis, Sestao River Club.