Cánticos desde la grada del CD Badajoz, minuto de silencio y celebraciones al cielo

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El CD Tenerife ha disputado este miércoles su primer partido a domicilio tras la muerte de Jesús de Miguel. Lo ha hecho ante el CD Badajoz, en la primera ronda de la Copa del Rey, en un Nuevo Vivero que ha querido rendir homenaje al delantero. Hubo un protocolario minuto de silencio antes del encuentro, acompañado posteriormente de cánticos por parte de la grada local hacia 'Demi' y secundado con aplausos por el resto de los aficionados. Esos cánticos se repitieron en el minuto 9, aunque en esta ocasión el partido no se detuvo y siguió su transcurso. Para entonces, además, el Tenerife ya ganaba 0-2 gracias a los tantos de Grant-Leon Ranos y Juanjo Sánchez, con dedicatorias al cielo, aunque sin llegar a mostrar la camiseta de De Miguel que tenía guardada el utillero debido a que se produjeron en la portería contraria.