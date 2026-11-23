Pablo Sánchez 23 NOV 2026 - 06:25h.

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Yassir Zabiri es, sin duda, una de las sensaciones de LALIGA EA SPORTS. El delantero del Racing de Santander ya suma más de una decena de goles, esos que prometió que anotaría este curso cuando fue presentado como futbolista del conjunto cántabro. Casi nada. El marroquí, cedido por el Rennes, volvió a ser clave en la victoria sobre la Real Sociedad y es inevitable que muchos clubes pongan sus miras en él. Su sueño, tal y como ha desvelado El Chiringuito, es jugar en el Barcelona.

El nombre de Zabiri empieza a sonar con fuerza. El delantero marroquí del Racing es una joya en ataque y los números que acumula hablan por sí solos. José Álvarez se encargó de revelar su deseo de jugar algún día en el Barcelona, una opción para nada imposible en cuanto a cifras se refiere. Zabiri está cedido por el Rennes y en estos momentos su fichaje rondaría los 20 millones de euros, una cifra asumible por buena parte de los clubes. En las oficinas del Camp Nou también agrada el nombre de Zabiri y su olfato goleador. Así lo explicó José Álvarez en El Chiringuito.

El delantero del Racing gusta, pero lo que me consta es que su sueño es vestir la camiseta del Barça. Está haciendo muy buena temporada, pero pertenece a un equipo francés, al Rennes. Está en torno a 20 millones de euros. Pronto lo tendremos en El Chiringuito. A mí lo que me dicen es que está como loco por ir al Barça".

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Clave ante la Real

La gran victoria del Racing frente a la Real fue fruto, en gran parte, del partidazo de Zabiri. Adelantó a su equipo por partida doble con un gol de delantero puro y otro tras robar la cartera a Remiro. Ya en la segunda parte, provocó el penalti que anotaría Canales para el 3-2. Su incidencia en el encuentro y en otros muchos ya disputados es total.

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