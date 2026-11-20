Fran Fuentes 20 NOV 2026 - 06:54h.

El entrenador madrileño recuerda aquella etapa y desvela un mensaje posterior del delantero venezolano

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José Ramón Sandoval ha relatado una experiencia muy negativa con el Rayo Vallecano. Cuando se hizo cargo del equipo en LALIGA HYPERMOTION, tuvo un episodio truculento con Miku Fedor. En este sentido, el delantero venezolano le acusó de intentar agredirle en el vestuario. Por su parte, el entrenador madrileño niega que eso sucediera y explica que todo vino de que el jugador se declaró en rebeldía.

"Yo llegué a un club y había un jugador apartado y era el mejor del equipo y yo no podía disponer de él. Entonces me decían 'no, no le saques, está prohibido sacarle', y claro. Yo acababa de llegar. No voy a decir equipo. Yo no lo sabía, no sabía que había pasado ni nada. Es orden de la dirección que este jugador no puede jugar y entonces tú intentas convencer al club de que lo bueno para el club es de que este jugador juegue, de que este jugador se inserte otra vez en el grupo que este jugador y entonces intentas trabajar todo eso a nivel de todos los días del entrenamiento", explica el entrenador.

"¿Lo arreglaste con Miku al final?", le pregunta Josep Pedrerol a José Ramón Sandoval: "Lo arregló él, sí, me escribió un mensaje a los cuatro años estando yo en el Fuenlabrada pidiéndome que le fichara. Que él no había tenido nada conmigo. Y joder, 'tú sabes, míster que yo miraba por mi familia que tal y cual'... No le contesté al mensaje que tengo que decir".

"Intentaste pegarle dos veces. Y fallaste las dos", le espeta Pedrerol, recordando unas palabras de Miku con el presentador: "Yo hablaba mucho con Sandoval en privado y él siempre me dijo que todas nuestras conversaciones son en privado. Y ese día reúne a la plantilla y delante de la plantilla él dice cosas de esas conversaciones en privado. Entonces yo ahí le digo, no, ya va. Así no. Porque tú me dijiste que yo era mejor que... Y antes de que acabara la frase, me lanzó un puñetazo. Yo me aparté. No me pegó", explicó en su día el venezolano.

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"No pegó nadie a nadie. Es una conversación que él mismo se contradice de todo. Yo lo único que intenté es ayudarle para salir del Rayo", explica el entrenador. (...) se cerró el mercado de invierno, estábamos en Almería concentrados y le dije 'Miku, te voy a alinear, vas a ir convocado y vas a jugar este partido'. Era el mejor delantero que teníamos", explica. "Dijo 'como me saques, voy a liar una en el campo que te vas a enterar. Y que no me toque ningún compañero'. Entonces le dije 'vamos a ver, eres profesional, tú si sales tienes que defender la camiseta', y me dijo que no. Y qué casualidad que me baja el médico y me dice 'Miku, no puedes jugar porque tienes gastroenteritis'. Y dije 'bueno, pues ya está. Se ha borrado'. O sea, no quieres jugar, pues ya está, no pasa nada", explica Sandoval. La explicación no queda ahí, y puedes escucharla en el vídeo superior que encabeza la noticia.

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