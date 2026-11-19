Ángel Cotán 19 NOV 2026 - 15:37h.

Beñat San José responde en sala de prensa

El secreto del Valencia CF de Javier Aguirre que ya conocen los futuros entrenadores: "El valor de la lealtad"

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Beñat San José ha comparecido este jueves en sala de prensa con motivo del regreso de LALIGA EA Sports tras un nuevo parón internacional. El entrenador del Rayo Vallecano analizó el duelo ante un Valencia CF en horas bajas, pero que le genera el máximo respeto por su historia. Además, el preparador rayista habló de Javier Aguirre y de sus peligros.

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Las palabras de Beñat San José antes del Rayo - Valencia

"Con la historia que tiene el Valencia a todos nos puede sorprender su situación pero todo está muy apretado y puede pasar cualquier cosa. No esperamos a un Valencia en una versión más descentrada por lo que están viviendo. Todos los partidos son complicados y nos esperamos al mejor Valencia", dijo Beñat, en conferencia de prensa.

Al mando del conjunto valenciano está Javier Aguirre, que lleva cinco partidos en el banquillo tras la destitución de Carlos Corberán. "Me preocupa lo táctico porque es extraordinario. Es una leyenda en España, ha hecho un trabajo increíble e internacionalmente también ha tenido buenos resultados. Tiene un repertorio táctico con distintos sistemas aunque obviamente ahí cuenta la destreza de sus jugadores, que tienen mucha calidad, muy virtuosos, muy potentes y muy veloces tanto en el juego como en las contras", señaló.

"Tenemos que tener mucho cuidado. Creo que la versatilidad y el perfil táctico que tiene, que es extraordinario, hay que saber contrarrestarlo", apuntó el técnico vasco, que dijo que es "clave" puntuar en casa y hacer de Vallecas un fortín.

"Tenemos que sentirnos muy fuertes en casa. Espero que poco a poco el estadio se llene más y sintamos la energía de la gente. Para nosotros la prioridad es el partido, más allá del rival que venga y dónde esté. Nosotros tenemos que ir con todo. Queremos ser los protagonistas en Vallecas y tener un rendimiento perfecto para conseguir todos los puntos que podamos", manifestó.

Uno de los protagonistas de este parón liguero ha sido Jorge de Frutos, que fue convocado con la selección española y tuvo minutos frente a República Checa.

"Se lo merece. Estábamos en el avión antes de despegar de San Sebastián cuando nos enteramos de su convocatoria y nos hizo muy felices. Cuando jugó le vi muy bien. Tuvo intensidad, estuvo bien con el balón, dio una asistencia que casi fue gol y seguro que ha tomado buena nota el seleccionador", declaró.

Otro de los jugadores que está llamado a liderar el ataque del Rayo es Isi Palazón, que, tras superar una lesión, lleva varias semanas entrando progresivamente en el equipo aunque sin ser titular.

"Isi puede ser titular tranquilamente frente al Valencia como también lo pudo ser la semana anterior. Le estoy viendo muy bien, mucho mejor físicamente. Es un jugador muy exigente, una persona muy implicada y la responsabilidad de cómo vaya entrando y los minutos que tenga es mía", señaló.

En cuanto a las dudas, el técnico rayista mantiene a dos futbolistas en espera hasta el último momento: "Hemos entrenado muy bien. Ha sido una semana muy positiva. Óscar Valentín será baja y Álvaro y Jozhua han entrenado con el grupo. Mañana será un día clave para ver si estarán".