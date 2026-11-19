Ángel Cotán 19 NOV 2026 - 14:12h.

El entrenador rojiblanco habla en la previa del duelo ante el Espanyol

Eder Sarabia asume el error que no quiere repetir en el banquillo de San Mamés: "No lo hice"

Compartir







Edin Terzic compareció este jueves en sala de prensa. El entrenador del Athletic Club, tras un nuevo parón de selecciones, analizó al RCD Espanyol antes de medir fuerzas el próximo viernes en San Mamés. El preparador de Menden actualizó el estado de la enfermería rojiblanca y también se detuvo a hablar de nombres propios de la plantilla.

El técnico de los leones, además de hablar del estado físico de Dani Vivian, confirmó un total de tres bajas para el próximo partido del Athletic. Además, Terzic aportó algunos datos de los plazos de recuperación de los futbolistas lesionados.

Edin Terzic habló un día después que Eder Sarabia. El entrenador perico regresa a San Mamés tras su encontronazo con Ernesto Valverde en los banquillos. El preparador germano fue cuestionado por su padre Manu Sarabia y reconoció que durante la semana le han explicado cuál fue su papel en el Athletic. Además, el técnico de los leones dejó claro que el equipo ha podido recargar pilas en este parón de selecciones, así como ha resuelto una de las dudas que más preocupaba a los aficionados rojiblancos: Oihan Sancet y Peio Canales sí pueden jugar juntos en el estilo de juego de Terzic.

Las palabras de Edin Terzic antes del Athletic - Espanyol

La baja de Dani Vivian. "Esperamos que Vivian esté con nosotros en un par de semanas, pero lo importante es que ya ha demostrado que nos puede ayudar. Ya has visto el rendimiento que nos ha dado".

Un problema con la falta de efectivos en defensa. "Sé que solo se pueden ver los primeros quince minutos, pero a veces en esos quince minutos algunos jugadores hacen un calentamiento más extenso en el gimnasio. Todos los jugadores que has nombrado han trabajado hoy".

Las tres bajas confirmadas. "Los tres futbolistas que no están disponibles son Gorka Guruzeta, Maroan Sannadi y Dani Vivian".