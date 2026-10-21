Fechas y horarios de los partidos de la jornada 13 de LaLiga EA Sports

Se disputará entre el 20 y el 23 de noviembre, tras el segundo parón de selecciones

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Ya hay horarios para la jornada 13 de LaLiga EA Sports. La patronal ha anunciado este miércoles las fechas de los encuentros correspondientes a la decimotercera jornada, que se disputará entre el viernes 20 y el lunes 23 de noviembre y estará marcada por el derbi entre el Sevilla FC y el Real Betis, que tendrá lugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

La jornada arrancará el viernes 20 de noviembre con la disputa del Athletic-Espanyol a las 21:00 horas en Cornellá.

El sábado 21 de noviembre se disputarán cuatro encuentros, entre los que se incluye el derbi: Alavés-Deportivo a las 14:00 horas, Rayo-Valencia a las 16:15 horas, Sevilla-Betis a las 18:30 horas y Real Madrid-Celta a las 21:00 horas.

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Para el domingo 22 de noviembre quedarán otros cuatro duelos más: Barcelona-Villarreal a las 14:00 horas, Racing-Real Sociedad a las 16:15 horas, Osasuna-Málaga a las 18:30 horas y Getafe-Atlético de Madrid a las 21:00 horas.

La jornada se cerrará el lunes 23 de noviembre con la disputa del Levante-Elche en el Ciutat de Valencia a las 21:00 horas.

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Cabe destacar que será la primera jornada posterior al segundo parón de selecciones, que esta vez sí dudará dos semanas y abarcará entre el 9 y el 17 de noviembre. Dos semanas en las que, en clave europea, se disputarán las dos jornadas decisivas de la fase de grupos de la Nations League.

Tras la jornada 13, la semana posterior será el turno de las competiciones europeas. El 24 y 25 de noviembre se disputará la jornada 5 de la Champions, mientras que el jueves 26 de noviembre será el turno de la jornada 5 de la Europa League y la jornada 4 de la Conference League.