Fran Fuentes 21 OCT 2026 - 15:46h.

La retransmisión televisiva no mostró ni una sola imagen de dicha acción

Julián y el triple enfado del Cholo

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El Atlético de Madrid empató a uno frente al Stuttgart en el partido de la tercera jornada de la UEFA Champions League. Un encuentro marcado por la polémica, dada la expulsión de Morten Hjulmand en el centro del campo del conjunto rojiblanco. Pese a todo, los rojiblancos, que lograron empatar poco después del descanso, aunque aún les quedaría por pedir un penalti en el minuto 83 de partido, cometido por Lorenz Assignon sobre David Hancko, con un pisotón claro en la parte trasera del pie. Ahora se ha descubierto una nueva imagen que confirma las sospechas, ya que no hubo ni una sola repetición de dicha acción durante la retransmisión televisiva.

La publica la cuenta ArchivoVAR, aunque parece pertenecer al diario MARCA. Esta captura de un vídeo, que es la cuarta imagen del tuit insertado a continuación, confirma lo que el propio Atlético de Madrid reclamaba durante el encuentro: que es penalti claro. Y es que el pisotón de Lorenz Assignon sobre David Hancko, cuando este estaba en zona de remate, no fue castigado ni tampoco se emitieron imágenes de la repetición durante la retransmisión televisiva. Algo que enfadó mucho a los jugadores del Atlético de Madrid, con Álex Grimaldo dejando constancia de ello en zona mixta.

Así las cosas, esta jugada podría haber resultado decisiva en caso de haberse pitado y, por supuesto, de que el conjunto rojiblanco hubiera logrado transformarla. No en vano, el Stuttgart no logró marcarle al Atlético de Madrid con un jugador más durante media hora, y los de Diego Pablo Simeone sí que se acercaron alguna vez más a portería rival. Sea como fuere, la pena máxima no fue señalada y eso causó el descontento de la parroquia atlética. Ahora que sí hay una imagen clara y nítida de lo sucedido, seguro que a los colchoneros les enfurece aún más.