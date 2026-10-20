Rueda de prensa posterior al Stuttgart-Atlético de Madrid

Las notas del Atlético en Stuttgart: seis suspensos y un gran señalado

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Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, atendió a Movistar tras el empate ante el VfB Stuttgart (1-1) en tierras alemanas. El argentino admite que el cuadro alemán arrancó como esperaban, "con mucha intensidad", y que la expulsión de Hjulmand lo condicionó todo en la segunda parte.

Valoración del empate: "Pasó todo lo que imaginábamos. Un equipo duro, difícil, fuerte, mucha presión en campo contrario. Nos quitó tiempo, nos obligó a jugar incómodos hasta el descanso. Los últimos 15' del primer tiempo empezamos a atacar mejor, más presentes en el partido. En el segundo, hasta la expulsión, el partido estaba controlado, yendo para el lado donde queríamos. Desgraciadamente la expulsión nos condicionó para seguir ese plan y tener cambios diferentes. Tuvimos que adaptarnos a lo que fue sucediendo. Me encantó el esfuerzo, los últimos 30 minutos jugar con uno menos en Champions no es fácil, tras jugar el sábado y el martes. Estoy contento por eso".

El descanso y el primer gol de Julián Álvarez: "Estaba seguro que el gol iba a aparecer, que podíamos llevar el partido donde queríamos. Apareció el gol y no pudimos mantenerlo porque la expulsión nos condicionó. Apareció otro partido. Intentamos arriesgar los últimos 8 minutos a ver si se podían desordenar, queriendo ganar el partido, con Sorloth y Lookman con un delantero más por si podíamos encontrar alguna jugada al final, pero se encaminó al empate".

La expulsión de Hjulmand y el posible penalti sobre Hancko: "Sí, la expulsión de Hjulmand es justa. Les digo que cada vez que te lanzas al piso estás cerca de que te expulsen, cualquier imagen va relacionada con un contacto, y es normal. Cada vez que te tires va a ser peligroso que haya expulsión. La de Hancko, estoy muy lejos. Me gritan que es penalti, pero la verdad es que no lo vi".