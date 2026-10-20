Rivales del Atlético de Madrid en Champions League, calendario, fechas y horarios tras jugar en Stuttgart
El Bayern será su próximo rival
El guiño de Simeone a Rodrigo Mendoza
El Atlético de Madrid disputa este martes la tercera jornada de la Champions League. Lo hace a domicilio, visitando a un Stuttgart que de momento suma pleno de puntos y de victorias: 6 de 6. Los rojiblancos necesitan sumar su segundo triunfo si quieren aspirar al top 8, más aún viendo el calendario que se les avecina y la complejidad de sus rivales.
Rivales y situación del Atleti en Champions
Hasta la fecha, los colchoneros suma una victoria y una derrota en sus dos primeras jornadas. Arrancaron la competición cayendo ante el Liverpool (2-1) en Anfield, pero se resarcieron hace una semana con un buen triunfo ante el Manchester United (2-0) en casa.
Ahora, tendrán otro partido a domicilio de máxima exigencia, más aún ante un rival, el Stuttgart, que lo ha ganado todo hasta la fecha. El duelo cobra aún mayor trascendencia no sólo por la dinámica, sino porque su siguiente rival es el Bayern de Múnich, a quienes recibirán en casa dentro de dos semanas.
Tras el parón de selecciones de noviembre recibirán al Viking, en teoría el rival más débil de los ocho a los que se debe enfrentar, y en diciembre visitará al PSV en Eindhoven. La Fase Liga se cerrará el mes de enero visitando al siempre difícil Bodo/Glimt y recibiendo al Fenerbahce.
Calendario del Atlético de Madrid en Champions
- Jornada 1: Liverpool 2-1 Atlético de Madrid.
- Jornada 2: Atlético 2-0 Manchester United.
- Jornada 3: Stuttgart vs Atlético, martes 20 de octubre a las 21:00 horas.
- Jornada 4: Atlético vs Bayern, martes 3 de noviembre a las 21:00 horas.
- Jornada 5: Atlético vs Viking, miércoles 25 de noviembre a las 21:00 horas.
- Jornada 6: PSV vs Atlético, miércoles 9 de diciembre a las 21:00 horas.
- Jornada 7: Bodo/Glimt vs Atlético, martes 19 de enero a las 18:45 horas.
- Jornada 8: Atlético vs Fenerbahce, miércoles 21 de enero a las 21:00 horas.