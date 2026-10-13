Pablo Barrios y Lookman, goleadores

Mateu Lahoz alucina con gol anulado a Johnny Cardoso: "Es un atropello al reglamento"

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El Atlético de Madrid ha logrado ante el Manchester United (2-0) su primera victoria de la temporada en la Champions League. Pablo Barrios abrió el marcador a los 50 segundos y Ademola Lookman lo cerró en el tramo final, marcado por la superioridad numérica tras la expulsión de Leny Yoro.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Atlético de Madrid en esta segunda jornada ante el Manchester United.

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Oblak (9): dos paradas determinantes con 1-0 en el marcador, las dos a Mbeumo. Especialmente reseñable la segunda tras un fallo del Cuti. Se quedó a media salida en la ocasión de Bruno, pero evitó el 2-1 en el descuento con un buen pie a Cunha.

Marcos Llorente (7): su mano involuntaria invalidó el gol de Cardoso tras una buena llegada por la derecha. No se prodigó tanto como oras veces en fase ofensiva desde la banda, pero estuvo muy correcto ante Rashford y haciendo coberturas a Giuliano. Jugó la última media hora en la medular.

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Cuti Romero (4): su partido más flojo hasta la fecha, con diferencia. Mbeumo le rompió en la primera gran ocasión del United y perdió el balón que originó el paradón de Oblak poco después. Volvió a salir en la foto en la gran ocasión de Bruno del segundo tiempo tras salir fuera de su zona, pero también dejó algunas intervenciones bastante positivas. Si hubiera sido Le Normand, le caería una lluvia de críticas.

Hancko (6): el más certero de la línea defensiva. Correcto con balón, correcto sin balón, sin conceder espacios en su espalda.

Grimaldo (6): de menos a mucho más. Empezó poco fino en los metros finales, pero luego estrelló un balón en la cruceta de falta directa y asistió a Jonathan David con una buena llegada a la frontal en la acción del 2-0.

Giuliano Simeone (4): mucho trabajo, como siempre, pero muy discreto. No sumó en ataque, le superaron alguna que otra vez en defensa.

Pablo Barrios (9): MVP. Puso el 1-0 a los 50 segundos llegando bien desde la segunda línea, pero es que además fue el mejor. Ayudando en defensa, moviendo la pelota, asistiendo a Cardoso en el gol anulado y asistiendo a Julián en el disparo al palo. Sustituido en el 60' para dosificar esfuerzos.

Johnny Cardoso (8): otro encuentro sobresaliente del centrocampista, que se ha afianzado como titular por méritos propios. 92% de acierto en el pase, aunque falló uno en el descuento de los que nunca se pueden fallar en la frontal del área. Le debe una a Oblak.

Baena (7): contemporizó de maravilla tras una buena ruptura al espacio y asistió a Barrios para hacer el 1-0 en el primer minuto. También asistió a Julián en el disparo al palo y gozó de dos buenas ocasiones antes de ser sustituido en el 71'.

Kang In Lee (5): su pase a Baena en el primer minuto que originó el 1-0 fue fantástico. A partir de ahí, muy poquito más del surcoreano, que se marchó sustituido en el 60'.

Julián Álvarez (4): se asoció bien bajando a recibir, pero falló en sus dos mejores acciones de peligro. En la primera disparó arriba cuando tenía opciones mejores; en la segunda estrelló una buena volea en el palo. La supuesta estrella tiene que generar mucho más en ataque. Sustituido entre pitos en el 71'.

Sustituciones del Atlético de Madrid ante el Manchester United

Pubill (5): entró por Barrios en el 60' para jugar de lateral. Cumplió.

Jonathan David (8): probablemente no sea mejor jugador que Julián, pero ahora mismo se adapta mucho mejor a ese puesto de '9' que el argentino. Muy buena su media hora: provocó la roja directa a Yoro y generó la acción del 2-0, que le sacó Lammens antes de que Lookman la empujara. Mucha movilidad, muy buenos movimientos.

Lookman (6): sustituyó a Julián. Falló una ocasión clara que luego fue anulada y empujó al fondo de la red el 2-0 tirando de oportunismo. Casi ni lo celebró, consciente de que no está en su mejor momento.

Hjulmand (5): entró en el 71' por Baena. Ha perdido protagonismo, pero sus sensaciones invitan a pensar que tendrá más minutos.

Le Normand (SC): entró en el 88' y a los 5 segundos ya había visto una amarilla por un agarrón en campo contrario. ¿Por qué sigue jugando?