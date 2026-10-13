eldesmarque.com 13 OCT 2026 - 22:01h.

El Atlético anotó el 2-0 antes del descanso, pero Glenn Nyberg lo anuló a instancias del VAR

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Polémica en el Metropolitano justo antes del descanso. El Atlético de Madrid se marchó a vestuarios con una ligera ventaja en el marcador (1-0) ante el Manchester United tras una primera mitad que acabó con cierta controversia. Y es que Johnny Cardoso llegó a anotar el 2-0, pero el colegiado sueco Glenn Nyberg acabó anulando el tanto tras la llamada del VAR.

Todo ocurrió en el minuto 44'. marcos Llorente se adentró en el área, el balón acabó en los pies de Giuliano y, finalmente, Barrios asistió a Cardoso dentro del área. El centrocampista le pegó de primeras con la diestra para colocarla en el fondo de la red, por el palo largo. Y celebró, y festejó con los suyos, pero el VAR llamó a Nyberg para revisar la jugada.

Finalmente, el sueco señaló una mano previa de Marcos Llorente en el inicio de la jugada. Lo cierto es que en las repeticiones ni siquiera se llega a ver con certeza si el balón toca en esa mano de Llorente. Al parecer, no sólo tocó, sino que el árbitro consideró que estaba en una posición antinatural, por lo que el 2-0 no subió al marcador.

Mateu Lahoz alucina con el gol anulado al Atlético de Madrid

Una decisión que no entendieron demasiado bien en la retransmisión de Movistar. "Me parece una locura", comentó dos veces Antonio Mateu Lahoz en pleno directo, sin entender que se pudiera anular un gol por una acción así.

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"Lo antinatural es anular ese gol", dijo Mario Suárez en la misma retransmisión, dando la razón a Mateu Lahoz. El excolegiado volvió a insistir en su ida: "¿Cómo va a ir con los brazos pegados? Eso sí que es antinatural", agregó. "Me parece una locura y un atropello al reglamento, esa mano nunca es voluntaria. Y ahí solo caben dos posibilidades: que sea inmediata al gol o que Llorente marque, pero no pasa", explicó Mateu. Pero la jugada, finalmente, acabó en el limbo y no subió al marcador para los intereses rojiblancos.