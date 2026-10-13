Julián Álvarez elige a su nuevo agente y el Barcelona tiene 'un puente' para su fichaje

Ángel Cotán 13 OCT 2026 - 17:34h.

El delantero, cada vez más metido en el Atlético de Madrid, regresa al Metropolitano este martes

Jorge Valdano no duda con Julián Álvarez a pesar de un pero: "Lo hemos visto en Baena"

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Julián Álvarez apostó por un cambio de representante tras el convulso verano que vivió. Desde que pidiera públicamente su salida del Atlético de Madrid mientras disputa el Mundial 2026, las informaciones sobre su posible fichaje por el FC Barcelona se dispararon. Cerrado el mercado de verano, y tras reencontrarse con una afición rojiblanca que exige un perdón, el delantero argentino cambia el tiro.

Figuras atléticas como Mateu Alemany o Enrique Cerezo se han pronunciado sobre el cambio de agente en el que está trabajando el campeón del mundo. Hasta ahora había poca información sobre el futuro representante, aunque Mundo Deportivo avanza en exclusiva el nombre del futuro asesor de 'La Araña'.

El nuevo agente de Julián Álvarez y la conexión con el Barcelona

A expensas de oficialidades, la citada fuente apunta al nombre de Pablo Barquero. La elección sorprende, ya que todos los rumores situaban a Julián Álvarez en la órbita de la agencia de Javier Pastore, representante de conocidos del jugador rojiblanco como Enzo Fernández. Jorge Mendes también habría sondeado al futbolista argentino, pero todos los focos apuntan ahora a Barquero.

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Un movimiento que contaría con el apoyo de su familia, ya que conocen al representante de su etapa en el Manchester City. Y es que Pablo Barquero es el agente de Rodrigo Hernández y ha sido clave en las negociaciones de este verano para recalar en la disciplina azulgrana.

Un posible puente para su fichaje que no es la principal razón para decidirse por él, y es que según la citada fuente, al delantero le transmite confianza el perfil de Pablo Barquero, con experiencia y alejado del foco mediático.

El homenaje del Atlético de Madrid por la madre de Koke

El estadio Metropolitano guardará un minuto de silencio y los jugadores del Atlético de Madrid llevarán brazaletes negros en el partido de la Liga de Campeones ante el Manchester United en memoria de la madre de Koke Resurrección, capitán del equipo rojiblanco, fallecida este martes.

“Esta noche, antes del inicio del partido de la Liga de Campeones que nos enfrenta al Manchester United, se guardará un minuto de silencio en memoria de doña Ana Merodio Borja, madre de nuestro capitán, Koke, que ha fallecido esta mañana en Madrid”, informó el club rojiblanco.

El Atlético ha solicitado la “autorización” a la UEFA “para guardar un minuto de silencio tanto en el partido del primer equipo como en el encuentro de la Liga de Campeones juvenil, así como para que los jugadores pudieran portar brazaletes negros”, según explicó la entidad en un comunicado.

“El organismo rector del fútbol europeo ha concedido su autorización para rendir este sentido homenaje en recuerdo de la madre de nuestro capitán y de nuestro entrenador del Juvenil A (Borja Resurrección). Asimismo, en señal de respeto a su memoria, la bandera rojiblanca del Riyadh Air Metropolitano ondea a media asta”, añadió.

“Desde el Atlético de Madrid queremos expresar nuestro más sentido pésame a todos sus familiares y amigos y en especial a Koke, capitán del primer equipo, y a Borja Resurrección, segundo entrenador del Juvenil A. Descanse en paz”, expresó el club en sus canales oficiales.