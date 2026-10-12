Ángel Cotán 12 OCT 2026 - 20:27h.

El ahora comentarista rompe una lanza por su compatriota

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Julián Álvarez sigue sumando minutos en el Atlético de Madrid y busca enterrar definitivamente todo el culebrón que protagonizó durante el pasado mercado de verano. Tras saltar al verde de Mendizorroza desde el banquillo, el club rojiblanco volverá a un Metropolitano que ha mostrado su descontento con el argentino en los últimos encuentros. Ahora, con el cambio de agente siendo valorado por la entidad madrileña y la caída de los rumores, Jorge Valdano apuesta por su titularidad.

El campeón del mundo, y ahora comentarista, reflexionó sobre el delantero centro del Atlético en su última intervención en El Tercer Tiempo de Movistar Plus. Allí, Valdano tiene claro que 'La Araña' es el futbolista más importante de la plantilla rojiblanca.

Jorge Valdano y su clara opinión sobre Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

El campeón del mundo arrancó su reflexión sobre una futura titularidad para Julián Álvarez señalándole como el mejor jugador de la actual plantilla rojiblanca: "Si todos los dilemas son como este... que me tiren uno todas las semanas, ¿no? Sí, claro que tiene que ser titular. O sea, a pesar de la calidad de la plantilla del Atlético de Madrid, yo creo que Julián Álvarez es su mejor jugador, es el mejor jugador de la plantilla, por lo menos desde mi punto de vista. Y no puedes prescindir del mejor si quieres hacer un equipo grande".

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No obstante, Jorge Valdano puso como ejemplo a su compañero Álex Baena para reconocer un pero en esta situación: "Ahora bien, da la sensación de que ha perdido confianza en el camino. Eso pasa muchas veces. Hemos visto el efecto que ha tenido la confianza en Álex Baena, por ejemplo, un ejemplo muy positivo después del Mundial".

El ahora comentarista cerró su discurso apuntando a Diego Pablo Simeone: "El lío en el que se metió Julián ha terminado por quitarle confianza y lo único que tiene que hacer el entrenador es devolvérsela y para eso... nada mejor que la titularidad".