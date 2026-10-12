Ángel Cotán 12 OCT 2026 - 17:56h.

El técnico azulgrana alerta de los peligros del equipo turco

Mr. Asubío explica el cambio arbitral que afecta a Vinicius y un castigo más allá del Barça: "Bien cazado"

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Hansi Flick compareció este lunes en sala de prensa a modo de previa del enfrentamiento europeo ante el Galatasaray. El entrenador del FC Barcelona, que ya avisaba tras el triunfo ante el Getafe en LALIGA EA Sports, puso el foco en los peligros del equipo turco. Además, el preparador germano, acompañado por Pau Cubarsí, respondió a nombres propios.

El técnico azulgrana fue cuestionado por la hipotética presión de ser etiquetado como el mejor equipo del mundo: "No sé si es presión, es la forma en la que entrenamos. La forma que estamos juntos; el clima que hay es fantástico. Claro que cada partido es diferente, mañana no será un partido fácil. Es una prueba para nosotros, tenemos que demostrar porqué estamos muy bien".

A renglón seguido, Hansi Flick muy cuestionado por el Real Madrid. Hasta dos preguntas consecutivas sobre Vinicius Júnior, su expulsión ante el Villarreal CF y su posible baja en El Clásico motivaron dos serias respuestas por parte del técnico.

Todas las palabras de Hansi Flick en sala de prensa

La expulsión de Vinicius Júnior y El Clásico. "Espero que algún día aprendas que nunca contesto a este tipo de polémicas. Tengo respeto para este equipo, hay que focalizarse en el partido de mañana y no quiero hablar de esto".

¿Prefiere que juegue Vinicius contra el Barça? "Me puedes preguntar esto en dos semanas, cuando sea la rueda de prensa previa al Real Madrid".

Posible nueva titularidad para Gabriel Jesus. "Decidiré mañana si va a jugar, después del entreno de hoy. Estoy muy contento de que esté con nosotros en nuestro equipo, es un chico top. Me sorprendió porque no lo conocía mucho, la forma en la que se comporta, su carácter. Es perfecto para nosotros".

Pau Cubarsí también analiza el regreso del Barcelona a la Champions

La carga de minutos. "Vengo de jugar el Mundial y el míster me está dosificando, pero yo estoy preparado, físicamente siempre me intento cuidar al máximo y él sabe que me gusta jugar todos los minutos".

La gran racha de triunfos. "Imparables no porque cada partido es un mundo, pero sí que estamos en una dinámica muy buena. Tenemos que seguir en esta dinámica y no parar".

El Real Madrid y los árbitros. "No me fijo en ese tema sino en lo que sí puedo hacer algo, en mi club, en lo que podemos dar para nuestra gente y lo que nos venga de fuera no nos interesa mucho".

El 'infierno' turco. "Sabemos las cualidades que tienen ellos, sabemos al campo que venimos, el ambiente que tiene y la atmósfera que transmite. Tenemos que estar atentos a los pequeños detalles".

Un nivel impropio a su edad. "Puede ser que se haya normalizado, al final tengo 19 años y estoy empezando. Tampoco lo cojo como una excusa, la edad no es importante y si estoy dentro del campo tengo que hacer lo mismo que todos".

Frenkie de Jong... ¿Cómo central? "Tiene un nivel espectacular, pero sobre todo en su posición. Ahora por cosas del físico no ha podido estar con nosotros, pero seguro que vendrá con unas ganas inmensas. Es muy importante que esté bien".