Mr. Asubío explica el cambio arbitral que afecta a Vinicius y un castigo más allá del Barça

Ángel Cotán 11 OCT 2026 - 14:26h.

El analista arbitral arroja detalles importantes de cara a la futura sanción del brasileño

Gol anulado y roja a Vinicius por un tirón de pelo con lío camino de vestuarios: puede perderse el Clásico

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Vinicius Júnior vuelve a estar en el foco. El extremo brasileño no necesitó ser titular ante el Villarreal CF para ser uno de los grandes protagonistas del choque. Tan solo estuvo veinte minutos sobre el campo y fue capaz de sufrir las dos caras de la moneda. Su gol anulado le dejó con la miel en los labios, mientras que la expulsión acabó sacándole de quicio.

Tras el perdón del futbolista y el acta arbitral de Díaz de Mera, en ElDesmarque acudimos a Mr. Asubío para conocer de primera mano una explicación técnica a la roja del brasileño, así como el pronóstico sobre su futura sanción.

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Mr. Asubío pronostica la sanción a Vinicius Júnior

El analista arbitral cataloga de actuación correctísima la entrada del VAR en la acción de Vinicius sobre Saliba: "Vinicius marca anoche en el Bernabéu, pero en la acción del gol tira del pelo a un rival. Muy bien cazado por el VAR. Muñiz Ruiz envía a si compañero al monitor, anula el tanto y muestra la roja por conducta violenta. Correctísimo arbitralmente hablando todo".

Para entender la roja directa al extremo madridista hay que conocer el cambio arbitral que se estrena este curso: "Esta temporada 2026/27 hay un nuevo criterio para estas acciones: la clave está en la mano. Mano cerrada y tirón de pelo: roja. Si ocurre disputando el balón, juego brusco grave; si es al margen del juego o con este detenido, conducta violenta. Si es un enganchón entre la mano y el pelo de un o una rival (esto acontece más en femenino por razones obvias) parecía injusto que un enganchón sin intención de tirar del pelo del o de la rival con una mano que no está cerrada para tirar del pelo... debe saldarse con amarilla y no roja".

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A renglón seguido, Mr. Asubío recuerda tres antecedente en el fútbol español: "Johan Mojica: 2 partidos por tirar del pelo a Roger Brugué en el Levante-Mallorca (mayo de 2026), con el balón fuera de juego. Ferran Torres: 2 partidos por tirar del pelo a Stefan Savic en el Barcelona-Atlético (enero de 2023), con el balón en juego, pero fuera de la distancia de disputa. Diego Percan: 1 partido por tirar del pelo a Izan González en el Córdoba-Granada (mayo de 2026), con el balón en disputa".

Por último, el colaborador de esta casa se moja con el posible castigo a Vinicius Júnior: "El artículo 130.2 contempla de 2 a 3 partidos si se considera conducta violenta al margen del juego. Siempre se van a la mínima = 2 partidos. El 130.1, de 1 a 3 si sucede con ocasión del juego (en la disputa de balón como en la de Diego Percan) la rebajan a la mínima = 1 partido. Además, sus protestas agresivas, a gritos y teniendo que ser sujetado, podrían añadir otro partido. Mi apuesta: 3 partidos de sanción. Se perdería el Madrid-Sevilla, el Clásico y el Racing de Santander-Real Madrid".