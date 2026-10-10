Gol anulado y roja a Vinicius por un tirón de pelo con lío camino de vestuarios: puede perderse el Clásico

Ángel Cotán 10 OCT 2026 - 22:39h.

De la felicidad... al enfado del brasileño

Alineaciones confirmadas de Real Madrid y Villarreal en la jornada 8 de LALIGA EA Sports sin Vinicius

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Peligra El Clásico para Vinicius Júnior. En un partido en el que arrancaba como suplente, el extremo brasileño protagonizó unos minutos de locura en el Bernabéu. En cuestión de segundos, el atacante pasó de celebrar con rabia un gol que ponía tierra de por medio ante el Villarreal CF a ser expulsado por el VAR. Un tirón de pelo le convierte en baja ante el Sevilla FC y puede perderse el choque de máxima rivalidad ante el FC Barcelona.

Todo ocurrió en el minuto 72 de partido, cuando el brasileño solo llevaba veinte sobre el terreno de juego. Vinicius anotaba momentáneamente el 2-0 tras un ataque veloz del conjunto blanco, pero fue un espejismo.

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El Clásico peligra para Vinicius Júnior

José Mourinho saltó al terreno de juego y celebró por todo lo alto un gol que finalmente no subiría al marcador. Díaz de Mera, árbitro principal del choque, recibió el aviso de Muñiz Ruíz, el responsable VAR del encuentro de este sábado. En una revisión muy rápida, el colegiado decidió invalidar el tanto blanco y expulsó con la roja directa a Vinicius Júnior.

¿El motivo? Un tirón de pelo a Saliba, futbolista del submarino amarillo. Esta secuencia se completó con un Vinicius muy enfadado que no daba crédito a todo lo que había sucedido en cuestión de segundos. A la espera de conocer la sanción del extremo, su participación ante el Sevilla FC el próximo 18 de octubre en el Bernabéu está totalmente descartada. Del mismo modo, su presencia ante el FC Barcelona en el Camp Nou, en un partido emplazado para el próximo 25 de octubre a las 21:00 horas, es toda una incógnita. De nuevo, Vinicius vivió una noche amarga con el Real Madrid y sigue sin encontrar su mejor versión sobre el terreno de juego en LALIGA.