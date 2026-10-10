Ángel Cotán 10 OCT 2026 - 21:26h.

El entrenador germano responde a todo en sala de prensa

El uno por uno del Barcelona ante el Getafe: una gran nota en la enésima goleada de Flick

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Hansi Flick analizó la victoria de su equipo este sábado. Tras un largo parón de selecciones, el FC Barcelona regresó a LALIGA EA Sports y venció con una nueva goleada al Getafe CF. Al término del encuentro, el preparador alemán compareció en la sala de prensa del Camp Nou y allí respondió a nombres propios y cuestiones del triunfo liguero.

Antes, ante la cámara de DAZN, Hansi Flick puso en valor los tres puntos cosechados ante un Getafe que, a su juicio, lo borda en defensa: "Es un equipo muy bueno y jugaron muy bien. Son uno de los mejores equipos cuando se trata de defender. Creo que nosotros también defendimos muy bien y controlamos el partido".

Las palabras de Hansi Flick tras el Barcelona - Getafe

El crecimiento de Gerard Martín. "Tiene una mentalidad fantástica. Siempre entrena bien y constantemente quiere mejorar. Eso es exactamente lo que queremos y su desarrollo ha sido increíble. Estoy muy feliz por él y encantado de tener jugadores de esta calidad saliendo de La Masia".

Una racha triunfal. "Ganar ocho partidos es complicado pero nos centramos ya en Galatasaray. Queremos ganar y queremos hacer historia. Todos estamos enfocados en el mismo camino".

Jules Koundé. "Es un profesional. Entrena mucho y siempre quiere mejorar. El equipo le ayuda mucho. Todos deben aceptar empezar partidos desde el banquillo porque hay mucha calidad".

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Gabriel Jesus. "Gabriel Jesus es un jugador fantástico. Es distinto a Raphinha pero frente a portería sabe lo que tiene que hacer".

Anthony Gordon. "Lo está haciendo muy bien. Incluso cuando no marcaba. Con Inglaterra ha marcado, ha tenido confianza y lo quería hacer aquí. Nos da mucho".

Su conversación con Lamine Yamal. "Le pregunté si quería que le cambiase y dijo que no. Se recupera bien. Él ama jugar pero debemos gestionar las cargas. En el primer tiempo lo ha tenido más fácil".