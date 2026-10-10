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El uno por uno del Barcelona ante el Getafe: una gran nota en la enésima goleada de Flick

Once titular azulgrana ante el Getafe
Once titular azulgrana ante el Getafe. LALIGA
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El FC Barcelona regresó a LALIGA EA Sports haciendo lo que mejor sabe hacer: golear a sus rivales. Ante el Getafe, los de Hansi Flick solo necesitaron un minuto de encuentro para adelantarse en el marcador y una versión 'light' para endosarle un contundente 3-0 al equipo de José Bordalás. Anthony Gordon fue el jugador más destacado del cuadro azulgrana.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores del FC Barcelona ante el Getafe y ponemos nota a su partido.

Joan García (6): Un espectador más en el Camp Nou.

Jules Koundé (7): Tuvo el 3-0 en sus botas antes del descanso y se durmió. Se desquitó en la segunda parte con su gol sorprendiendo en el área pequeña azulona.

Eric García (5,5): Algún error con balón aunque sin consecuencias.

Gerard Martín (6,5): Muy concentrado en las escasas ocasiones que tuvo el Getafe.

Xavi Espart (6): Sorprendiendo en ataque constantemente.

Rodri (6,5): Asistencia fabulosa a Jules Koundé que el francés no supo aprovechar al filo del descanso. El jefe del centro del campo.

Gavi (5): Apareció poco en la primera mitad. Estuvo preciso en el pase... pero sin acometer riesgos. El primer sustituido.

Dani Olmo (5): Se quedó a centímetros del gol en varias ocasiones. No fue su mejor tarde.

Lamine Yamal (6,5): Se le vio fatigado por momentos tras un parón internacional muy intenso para él. Y aún así fue determinante con una gran asistencia en el gol de Jules Koundé.

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Anthony Gordon (8,5): Un minuto y 18 segundos. Eso fue lo que tardó en abrir la lata con una gran acción individual. Amenaza constante e incluso tuvo opciones de firmar su doblete personal. Partido muy completo el suyo. MVP.

Gabriel Jesus (7,5): Pillo en el robo, fino en el regate y certero en el remate. Un gran gol el suyo. Está convenciendo a los aficionados... y va a más.

Celebración del gol de Gordon al Getafe en el Camp Nou
Celebración del gol de Gordon al Getafe en el Camp Nou. Cordon Press

Los cambios de Hansi Flick en el FC Barcelona

Pedri (6): Muy fino en el pase desde su entrada.

Fermín (5,5): Salió con ganas y demostró su colmillo arriba.

Marc Bernal (5): Cumplió.

K. Adeyemi (5): Disfrutó de pocas oportunidades.

Hamza Abdelkarim (Sin calificar)

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