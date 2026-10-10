El uno por uno del Barcelona ante el Getafe: una gran nota en la enésima goleada de Flick

Ángel Cotán 10 OCT 2026 - 20:30h.

En el primer minuto de partido ya se puso por delante en el marcador

Alineaciones confirmadas de Barcelona y Getafe en la jornada 8 de LALIGA EA Sports

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El FC Barcelona regresó a LALIGA EA Sports haciendo lo que mejor sabe hacer: golear a sus rivales. Ante el Getafe, los de Hansi Flick solo necesitaron un minuto de encuentro para adelantarse en el marcador y una versión 'light' para endosarle un contundente 3-0 al equipo de José Bordalás. Anthony Gordon fue el jugador más destacado del cuadro azulgrana.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores del FC Barcelona ante el Getafe y ponemos nota a su partido.

Joan García (6): Un espectador más en el Camp Nou.

Jules Koundé (7): Tuvo el 3-0 en sus botas antes del descanso y se durmió. Se desquitó en la segunda parte con su gol sorprendiendo en el área pequeña azulona.

Eric García (5,5): Algún error con balón aunque sin consecuencias.

Gerard Martín (6,5): Muy concentrado en las escasas ocasiones que tuvo el Getafe.

Xavi Espart (6): Sorprendiendo en ataque constantemente.

Rodri (6,5): Asistencia fabulosa a Jules Koundé que el francés no supo aprovechar al filo del descanso. El jefe del centro del campo.

Gavi (5): Apareció poco en la primera mitad. Estuvo preciso en el pase... pero sin acometer riesgos. El primer sustituido.

Dani Olmo (5): Se quedó a centímetros del gol en varias ocasiones. No fue su mejor tarde.

Lamine Yamal (6,5): Se le vio fatigado por momentos tras un parón internacional muy intenso para él. Y aún así fue determinante con una gran asistencia en el gol de Jules Koundé.

Anthony Gordon (8,5): Un minuto y 18 segundos. Eso fue lo que tardó en abrir la lata con una gran acción individual. Amenaza constante e incluso tuvo opciones de firmar su doblete personal. Partido muy completo el suyo. MVP.

Gabriel Jesus (7,5): Pillo en el robo, fino en el regate y certero en el remate. Un gran gol el suyo. Está convenciendo a los aficionados... y va a más.

Los cambios de Hansi Flick en el FC Barcelona

Pedri (6): Muy fino en el pase desde su entrada.

Fermín (5,5): Salió con ganas y demostró su colmillo arriba.

Marc Bernal (5): Cumplió.

K. Adeyemi (5): Disfrutó de pocas oportunidades.

Hamza Abdelkarim (Sin calificar)